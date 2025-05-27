Що таке Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

На дикому заході криптовалют одне ім'я стоїть над усіма іншими ─ Scotty the AI. Scotty більше, ніж просто мемкоїн, це ШІ-охоронець, трейдер і деген-компаньйон, розроблений для навігації в хаосі блокчейну з інтелектом, швидкістю і точністю, заснованою на мемах.

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SCOTTYV2 до місцевих валют

1 SCOTTYV2 до VND ₫ 4,5743544 1 SCOTTYV2 до AUD A$ 0,00027652 1 SCOTTYV2 до GBP ￡ 0,000132016 1 SCOTTYV2 до EUR € 0,000156992 1 SCOTTYV2 до USD $ 0,0001784 1 SCOTTYV2 до MYR RM 0,000754632 1 SCOTTYV2 до TRY ₺ 0,006959384 1 SCOTTYV2 до JPY ¥ 0,025757392 1 SCOTTYV2 до RUB ₽ 0,014314816 1 SCOTTYV2 до INR ₹ 0,015221088 1 SCOTTYV2 до IDR Rp 2,924589696 1 SCOTTYV2 до KRW ₩ 0,245390984 1 SCOTTYV2 до PHP ₱ 0,009911904 1 SCOTTYV2 до EGP ￡E. 0,008882536 1 SCOTTYV2 до BRL R$ 0,001006176 1 SCOTTYV2 до CAD C$ 0,000244408 1 SCOTTYV2 до BDT ৳ 0,021779072 1 SCOTTYV2 до NGN ₦ 0,282724752 1 SCOTTYV2 до UAH ₴ 0,007435712 1 SCOTTYV2 до VES Bs 0,0167696 1 SCOTTYV2 до PKR Rs 0,050239224 1 SCOTTYV2 до KZT ₸ 0,090834144 1 SCOTTYV2 до THB ฿ 0,005849736 1 SCOTTYV2 до TWD NT$ 0,005353784 1 SCOTTYV2 до AED د.إ 0,000654728 1 SCOTTYV2 до CHF Fr 0,000146288 1 SCOTTYV2 до HKD HK$ 0,001396872 1 SCOTTYV2 до MAD .د.م 0,001646632 1 SCOTTYV2 до MXN $ 0,003430632

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