Токеноміка Scotty AI (SCOTTYAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Scotty AI (SCOTTYAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Scotty AI (SCOTTYAI) Scotty AI — це інноваційний криптопроєкт, в основі якого лежить штучний інтелект. Він поєднує в собі передовий штучний інтелект з глибоким розумінням технології блокчейн, щоб служити гарантом і захисником конфіденційності у криптовсесвіті. Офіційний вебсайт: https://scottytheai.com/en Whitepaper: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Купити SCOTTYAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Scotty AI (SCOTTYAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Scotty AI (SCOTTYAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,73B $ 1,73B $ 1,73B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 604,67K $ 604,67K $ 604,67K Історичний максимум: $ 0,03231 $ 0,03231 $ 0,03231 Історичний мінімум: $ 0,000248333997834418 $ 0,000248333997834418 $ 0,000248333997834418 Поточна ціна: $ 0,0003486 $ 0,0003486 $ 0,0003486 Дізнайтеся більше про ціну Scotty AI (SCOTTYAI)

Токеноміка Scotty AI (SCOTTYAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Scotty AI (SCOTTYAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCOTTYAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCOTTYAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCOTTYAI, досліджуйте ціну токена SCOTTYAI в реальному часі!

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