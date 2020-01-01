Токеноміка Scotcoin Project (SCOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Scotcoin Project (SCOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Scotcoin Project (SCOT) SCOTCOIN — етична криптовалюта. Ми прагнемо використовувати Scotcoin для позитивних змін і створення більш справедливої планети. Ми робимо це через The Scotcoin Project - компанію суспільних інтересів (CIC). Офіційний вебсайт: https://scotcoinproject.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Купити SCOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Scotcoin Project (SCOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Scotcoin Project (SCOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 65,023 $ 65,023 $ 65,023 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00026 $ 0,00026 $ 0,00026 Дізнайтеся більше про ціну Scotcoin Project (SCOT)

Токеноміка Scotcoin Project (SCOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Scotcoin Project (SCOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCOT, досліджуйте ціну токена SCOT в реальному часі!

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