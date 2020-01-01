Токеноміка Solana Retardz (SCAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Solana Retardz (SCAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solana Retardz (SCAM) Solana Retardz — це мемкоїн, який представляє найбільшу та найшаленішу спільноту на Solana. Офіційний вебсайт: https://solanaretardz.fun/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9foABvMT8ZYJ73443EGW6ABUeRXGXjMW69QdZhoGScAm Купити SCAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solana Retardz (SCAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solana Retardz (SCAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0493438 $ 0,0493438 $ 0,0493438 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0003994 $ 0,0003994 $ 0,0003994 Дізнайтеся більше про ціну Solana Retardz (SCAM)

Токеноміка Solana Retardz (SCAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solana Retardz (SCAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCAM, досліджуйте ціну токена SCAM в реальному часі!

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