Токеноміка SharpLink Gaming (SBET) Дізнайтеся ключову інформацію про SharpLink Gaming (SBET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SharpLink Gaming (SBET) Історія токенізації акцій Sharplink Gaming може розглядатися як версія MicroStrategy для Ethereum. Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4F1AAC70b303818ddd0823570Af3Bb46681D9bd8 Купити SBET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SharpLink Gaming (SBET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SharpLink Gaming (SBET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0015 $ 0,0015 $ 0,0015 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0001797 $ 0,0001797 $ 0,0001797 Дізнайтеся більше про ціну SharpLink Gaming (SBET)

Токеноміка SharpLink Gaming (SBET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SharpLink Gaming (SBET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SBET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SBET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SBET, досліджуйте ціну токена SBET в реальному часі!

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