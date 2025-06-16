Що таке SharpLink Gaming (SBET)

Історія токенізації акцій Sharplink Gaming може розглядатися як версія MicroStrategy для Ethereum.

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Прогноз курсу SharpLink Gaming

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Токеноміка SharpLink Gaming (SBET)

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SBET до місцевих валют

1 SBET до VND ₫ 15,8968915 1 SBET до AUD A$ 0,000918232 1 SBET до GBP ￡ 0,000440993 1 SBET до EUR € 0,000519526 1 SBET до USD $ 0,0006041 1 SBET до MYR RM 0,002561384 1 SBET до TRY ₺ 0,023777376 1 SBET до JPY ¥ 0,087153507 1 SBET до RUB ₽ 0,047494342 1 SBET до INR ₹ 0,051946559 1 SBET до IDR Rp 9,903277104 1 SBET до KRW ₩ 0,820784629 1 SBET до PHP ₱ 0,034059158 1 SBET до EGP ￡E. 0,030356025 1 SBET до BRL R$ 0,003328591 1 SBET до CAD C$ 0,000815535 1 SBET до BDT ৳ 0,073845184 1 SBET до NGN ₦ 0,933690919 1 SBET до UAH ₴ 0,025100355 1 SBET до VES Bs 0,06041 1 SBET до PKR Rs 0,170936136 1 SBET до KZT ₸ 0,309631455 1 SBET до THB ฿ 0,019578881 1 SBET до TWD NT$ 0,017784704 1 SBET до AED د.إ 0,002217047 1 SBET до CHF Fr 0,000489321 1 SBET до HKD HK$ 0,004736144 1 SBET до MAD .د.م 0,00549731 1 SBET до MXN $ 0,011429572

Ресурс SharpLink Gaming

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