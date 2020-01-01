Токеноміка Sauber FT (SAUBER) Дізнайтеся ключову інформацію про Sauber FT (SAUBER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sauber FT (SAUBER) $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Офіційний вебсайт: https://www.socios.com Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Купити SAUBER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sauber FT (SAUBER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sauber FT (SAUBER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 451,60K $ 451,60K $ 451,60K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,98 $ 1,98 $ 1,98 Історичний мінімум: $ 0,15692546823447118 $ 0,15692546823447118 $ 0,15692546823447118 Поточна ціна: $ 0,1621 $ 0,1621 $ 0,1621 Дізнайтеся більше про ціну Sauber FT (SAUBER)

Токеноміка Sauber FT (SAUBER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sauber FT (SAUBER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAUBER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAUBER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAUBER, досліджуйте ціну токена SAUBER в реальному часі!

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