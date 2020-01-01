Токеноміка Salad Ventures (SALD) Дізнайтеся ключову інформацію про Salad Ventures (SALD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Salad Ventures (SALD) Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Офіційний вебсайт: https://salad.ventures Whitepaper: https://wp.salad.ventures/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f Купити SALD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Salad Ventures (SALD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Salad Ventures (SALD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,26K $ 11,26K $ 11,26K Загальна пропозиція: $ 1,68B $ 1,68B $ 1,68B Циркуляційна пропозиція: $ 75,61M $ 75,61M $ 75,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 250,15K $ 250,15K $ 250,15K Історичний максимум: $ 0,25959 $ 0,25959 $ 0,25959 Історичний мінімум: $ 0,000144055567089356 $ 0,000144055567089356 $ 0,000144055567089356 Поточна ціна: $ 0,0001489 $ 0,0001489 $ 0,0001489 Дізнайтеся більше про ціну Salad Ventures (SALD)

Токеноміка Salad Ventures (SALD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Salad Ventures (SALD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SALD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SALD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SALD, досліджуйте ціну токена SALD в реальному часі!

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