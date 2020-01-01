Токеноміка Sakai Vault (SAKAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Sakai Vault (SAKAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sakai Vault (SAKAI) Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us. Офіційний вебсайт: https://sakaivault.io/ Whitepaper: https://docs.sakaivault.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af Купити SAKAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sakai Vault (SAKAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sakai Vault (SAKAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 92,61K $ 92,61K $ 92,61K Загальна пропозиція: $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 356,00K $ 356,00K $ 356,00K Історичний максимум: $ 12,5 $ 12,5 $ 12,5 Історичний мінімум: $ 0,04668979147269345 $ 0,04668979147269345 $ 0,04668979147269345 Поточна ціна: $ 0,0445 $ 0,0445 $ 0,0445 Дізнайтеся більше про ціну Sakai Vault (SAKAI)

Токеноміка Sakai Vault (SAKAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sakai Vault (SAKAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAKAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAKAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAKAI, досліджуйте ціну токена SAKAI в реальному часі!

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