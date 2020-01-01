Токеноміка Sakai Vault (SAKAI)
Інформація Sakai Vault (SAKAI)
Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.
Токеноміка та аналіз ціни Sakai Vault (SAKAI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sakai Vault (SAKAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Sakai Vault (SAKAI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Sakai Vault (SAKAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SAKAI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAKAI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAKAI, досліджуйте ціну токена SAKAI в реальному часі!
Як купити SAKAI
Зацікавлені в додаванні Sakai Vault (SAKAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі SAKAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Sakai Vault (SAKAI)
Аналіз історії ціни SAKAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни SAKAI
Хочете знати, куди рухається SAKAI? Наша сторінка прогнозу ціни SAKAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Sakai Vault (SAKAI)
Сума
1 SAKAI = 0,0445 USD