Токеноміка Sharpe AI (SAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Sharpe AI (SAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sharpe AI (SAI) Sharpe — це суперзастосунок для криптовалют, який працює на базі штучного інтелекту і призначений для професійних трейдерів. Він пропонує єдину платформу для інтелектуального аналізу, інвестування та автоматизації цифрових активів. З понад 150 000 користувачів і обсягом понад 500 млн $, Sharpe тепер є найбільшим суперзастосунком для криптовалют. Офіційний вебсайт: http://sharpe.ai Whitepaper: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Купити SAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sharpe AI (SAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sharpe AI (SAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 111,82M $ 111,82M $ 111,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,93M $ 14,93M $ 14,93M Історичний максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Історичний мінімум: $ 0,005510456677960299 $ 0,005510456677960299 $ 0,005510456677960299 Поточна ціна: $ 0,01493 $ 0,01493 $ 0,01493 Дізнайтеся більше про ціну Sharpe AI (SAI)

Токеноміка Sharpe AI (SAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sharpe AI (SAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAI, досліджуйте ціну токена SAI в реальному часі!

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