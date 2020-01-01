Токеноміка Sage Union (SAGU) Дізнайтеся ключову інформацію про Sage Union (SAGU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sage Union (SAGU) SageUnion — це інноваційна платформа на основі штучного інтелекту, призначена для збору, уточнення та розповсюдження високоякісної інформації завдяки співпраці між людиною та штучним інтелектом. На ранніх етапах платформа використовуватиме міні-застосунок Telegram, щоб залучити користувачів до надання цінних даних, відповідаючи на щотижневі запитання. Ці дані оброблятимуться та оцінюватимуться системою штучного інтелекту, яка визначатиме якість та достовірність наданої інформації. Офіційний вебсайт: https://www.sageunion.world Whitepaper: https://sageunion.gitbook.io/sageunion Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xbdAd1DdD7d7284302B3b9d8c2A97c5A17C463D91 Купити SAGU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sage Union (SAGU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sage Union (SAGU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,01828 $ 1,01828 $ 1,01828 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000000499 $ 0,000000499 $ 0,000000499 Дізнайтеся більше про ціну Sage Union (SAGU)

Токеноміка Sage Union (SAGU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sage Union (SAGU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAGU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAGU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAGU, досліджуйте ціну токена SAGU в реальному часі!

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