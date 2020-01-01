Токеноміка SAFE AnWang (SAFE4) Дізнайтеся ключову інформацію про SAFE AnWang (SAFE4), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SAFE AnWang (SAFE4) The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.anwang.com Whitepaper: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Купити SAFE4 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SAFE AnWang (SAFE4) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SAFE AnWang (SAFE4), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 9,21 $ 9,21 $ 9,21 Історичний мінімум: $ 1,3419666693271253 $ 1,3419666693271253 $ 1,3419666693271253 Поточна ціна: $ 6,729 $ 6,729 $ 6,729 Дізнайтеся більше про ціну SAFE AnWang (SAFE4)

Токеноміка SAFE AnWang (SAFE4): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SAFE AnWang (SAFE4) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAFE4, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAFE4, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAFE4, досліджуйте ціну токена SAFE4 в реальному часі!

Як купити SAFE4 Зацікавлені в додаванні SAFE AnWang (SAFE4) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі SAFE4, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити SAFE4 на MEXC зараз!

Історія ціни SAFE AnWang (SAFE4) Аналіз історії ціни SAFE4 допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни SAFE4 прямо зараз!

Прогноз ціни SAFE4 Хочете знати, куди рухається SAFE4? Наша сторінка прогнозу ціни SAFE4 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SAFE4 зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!