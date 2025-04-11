Логотип SACOIN

Поточна ціна SACOIN (SAC)

USD

Графік ціни SACOIN (SAC) в реальному часі

$0.2772
$0.2772$0.2772
+3.16%(1D)

Дані та інформація про ціну SAC в реальному часі

Поточна ціна SACOIN (SAC) сьогодні становить 0.2772 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна SAC у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку SACOIN:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 8.39K USD
- Зміна ціни SACOIN протягом дня – +3.16%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін SAC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAC.

Цінові показники SACUSD

Відстежуйте зміни ціни на SACOIN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.008491+3.16%
30 днів$ +0.1272+84.80%
60 днів$ +0.1272+84.80%
90 днів$ +0.1272+84.80%
Зміна ціни SACOIN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SAC на $ +0.008491 (+3.16%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SACOIN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.1272 (+84.80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SACOIN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SAC змінився на $ +0.1272 (+84.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SACOIN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.1272 (+84.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SAC

Ознайомтеся з останніми даними про ціну SACOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.2599
$ 0.2599$ 0.2599

$ 0.2813
$ 0.2813$ 0.2813

$ 0.3333
$ 0.3333$ 0.3333

0.00%

+3.16%

+4.96%

Ринкова інформація SAC

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 8.39K
$ 8.39K$ 8.39K

--
----

Що таке SACOIN (SAC)

SACOIN ─ це токен спільноти, створений для вдосконалення освіти.

Проєкт SACOIN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SACOIN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SAC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SACOIN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SACOIN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SACOIN

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як SACOIN, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SAC? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни SACOIN.

Історія ціни SACOIN

Відстеження траєкторії ціни SAC надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SAC. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни SACOIN.

Як купити SACOIN (SAC)

Шукаєте як купити SACOIN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SACOIN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SAC до місцевих валют

1 SAC до VND
7,107.6852
1 SAC до AUD
A$0.440748
1 SAC до GBP
0.210672
1 SAC до EUR
0.243936
1 SAC до USD
$0.2772
1 SAC до MYR
RM1.225224
1 SAC до TRY
10.550232
1 SAC до JPY
¥39.786516
1 SAC до RUB
23.068584
1 SAC до INR
23.861376
1 SAC до IDR
Rp4,619.998152
1 SAC до KRW
393.74874
1 SAC до PHP
15.850296
1 SAC до EGP
￡E.14.22036
1 SAC до BRL
R$1.624392
1 SAC до CAD
C$0.382536
1 SAC до BDT
33.688116
1 SAC до NGN
442.810368
1 SAC до UAH
11.47608
1 SAC до VES
Bs19.6812
1 SAC до PKR
Rs77.732424
1 SAC до KZT
143.254188
1 SAC до THB
฿9.277884
1 SAC до TWD
NT$8.972964
1 SAC до AED
د.إ1.017324
1 SAC до CHF
Fr0.224532
1 SAC до HKD
HK$2.1483
1 SAC до MAD
.د.م2.57796
1 SAC до MXN
$5.635476

Ресурс SACOIN

Щоб дізнатися більше про SACOIN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSACOIN
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SACOIN

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

SAC
USD

1 SAC = 0.2772 USD

Торгівля

SACUSDT
$0.2772
$0.2772$0.2772
+4.17%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --