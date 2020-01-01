Токеноміка Sabai Protocol (SABAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Sabai Protocol (SABAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sabai Protocol (SABAI) Sabai Protocol — це рішення для токенізації активів реального світу та віртуальних активів із набором власних смартконтрактів, які пройшли перевірку Certik. Токен Sabai Protocol — це важливий компонент екосистеми Sabai Protocol, створений для плавної взаємодії користувачів із всіма продуктами проєкту. Токен інтегрований у всі продукти екосистеми та B2B-рішення. Офіційний вебсайт: https://sabaiprotocol.com Whitepaper: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Купити SABAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sabai Protocol (SABAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sabai Protocol (SABAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,45M $ 7,45M $ 7,45M Загальна пропозиція: $ 2,65B $ 2,65B $ 2,65B Циркуляційна пропозиція: $ 526,46M $ 526,46M $ 526,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 37,50M $ 37,50M $ 37,50M Історичний максимум: $ 0,07285 $ 0,07285 $ 0,07285 Історичний мінімум: $ 0,001581266009086181 $ 0,001581266009086181 $ 0,001581266009086181 Поточна ціна: $ 0,01415 $ 0,01415 $ 0,01415 Дізнайтеся більше про ціну Sabai Protocol (SABAI)

Токеноміка Sabai Protocol (SABAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sabai Protocol (SABAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SABAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SABAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SABAI, досліджуйте ціну токена SABAI в реальному часі!

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