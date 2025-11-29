Токеноміка RizzNet Token (RZTO)

Токеноміка RizzNet Token (RZTO)

Дізнайтеся ключову інформацію про RizzNet Token (RZTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:17:43 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни RizzNet Token (RZTO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RizzNet Token (RZTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 15,59M
$ 15,59M$ 15,59M
Історичний максимум:
$ 0,019998
$ 0,019998$ 0,019998
Історичний мінімум:
$ 0,000857979894708407
$ 0,000857979894708407$ 0,000857979894708407
Поточна ціна:
$ 0,001559
$ 0,001559$ 0,001559

Інформація RizzNet Token (RZTO)

У світі, де підключення до мережі є необхідним, але дорогим та з обмеженими заохоченнями для користувачів, RZTO переосмислює значення поняття «залишатися на зв'язку». RZTO — це не просто мережа, це рух. Рух, який повертає владу до рук користувачів, дозволяючи їм заробляти, залишаючись на зв'язку.

Офіційний вебсайт:
www.rzto.io
Whitepaper:
https://www.rzto.io/rzto-white-paper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/2qpqweHfSKUvZFGQL3D7aadD5i5dDN8kz9xdZGraGAxC

Токеноміка RizzNet Token (RZTO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки RizzNet Token (RZTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів RZTO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RZTO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку RZTO, досліджуйте ціну токена RZTO в реальному часі!

Як купити RZTO

Зацікавлені в додаванні RizzNet Token (RZTO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі RZTO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни RizzNet Token (RZTO)

Аналіз історії ціни RZTO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни RZTO

Хочете знати, куди рухається RZTO? Наша сторінка прогнозу ціни RZTO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

