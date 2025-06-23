Логотип Rexas Finance

Курс Rexas Finance (RXS)

USD

Графік ціни Rexas Finance (RXS) в реальному часі

$0.0179
$0.0179$0.0179
-2.18%(1D)

Дані та інформація про ціну RXS в реальному часі

Поточна ціна Rexas Finance (RXS) сьогодні становить 0.01761 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна RXS у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Rexas Finance:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 192.90K USD
- Зміна ціни Rexas Finance протягом дня – -2.18%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін RXS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RXS.

Цінові показники RXSUSD

Відстежуйте зміни ціни на Rexas Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0003989-2.18%
30 днів$ -0.08239-82.39%
60 днів$ -0.08239-82.39%
90 днів$ -0.08239-82.39%
Зміна ціни Rexas Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RXS на $ -0.0003989 (-2.18%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Rexas Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.08239 (-82.39%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Rexas Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RXS змінився на $ -0.08239 (-82.39%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Rexas Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.08239 (-82.39%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну RXS

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Rexas Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.016
$ 0.016$ 0.016

$ 0.02402
$ 0.02402$ 0.02402

$ 0.112
$ 0.112$ 0.112

-4.30%

-2.18%

-82.39%

Ринкова інформація RXS

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 192.90K
$ 192.90K$ 192.90K

--
----

Що таке Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Проєкт Rexas Finance доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Rexas Finance. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RXS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Rexas Finance у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Rexas Finance безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу Rexas Finance

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Rexas Finance, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна RXS? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Rexas Finance.

Історія ціни Rexas Finance

Відстеження траєкторії ціни RXS надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії RXS. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Rexas Finance.

Токеноміка Rexas Finance (RXS)

Розуміння токеноміки Rexas Finance (RXS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RXS зараз!

Як купити Rexas Finance (RXS)

Шукаєте як купити Rexas Finance? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Rexas Finance на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RXS до місцевих валют

1 RXS до VND
463.40715
1 RXS до AUD
A$0.0271194
1 RXS до GBP
0.0128553
1 RXS до EUR
0.0151446
1 RXS до USD
$0.01761
1 RXS до MYR
RM0.0748425
1 RXS до TRY
0.6985887
1 RXS до JPY
¥2.5610223
1 RXS до RUB
1.3822089
1 RXS до INR
1.5155166
1 RXS до IDR
Rp288.6884784
1 RXS до KRW
24.0573732
1 RXS до PHP
1.002009
1 RXS до EGP
￡E.0.8924748
1 RXS до BRL
R$0.0966789
1 RXS до CAD
C$0.0241257
1 RXS до BDT
2.151942
1 RXS до NGN
27.2599278
1 RXS до UAH
0.7373307
1 RXS до VES
Bs1.81383
1 RXS до PKR
Rs4.994196
1 RXS до KZT
9.1910112
1 RXS до THB
฿0.5767275
1 RXS до TWD
NT$0.5198472
1 RXS до AED
د.إ0.0646287
1 RXS до CHF
Fr0.0142641
1 RXS до HKD
HK$0.1380624
1 RXS до MAD
.د.م0.1593705
1 RXS до MXN
$0.3356466

Ресурс Rexas Finance

Щоб дізнатися більше про Rexas Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRexas Finance
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Rexas Finance

Головні новини

Що таке Mango Network? Повний посібник по токену MGO та багатозадачній блокчейн-інфраструктурі

Цей всебічний посібник досліджує Mango Network (MGO), новаторську багатозадачну омніланцюгову інфраструктуру, яка вирішує ці проблеми шляхом впровадження інноваційних технологій, що поєднують безпеку мови Move з сумісністю з Ethereum Virtual Machine. Читачі отримають глибоке розуміння унікальної архітектури Mango, токеноміки, реальних застосувань та його потенціалу змінити майбутнє децентралізованих додатків через безперешкодну крос-ланцюгову взаємодію.

June 23, 2025

Що таке Bitlayer (BTR)? Повний посібник по першому EVM-сумісному Layer 2 для Bitcoin

Цей комплексний посібник досліджує революційну архітектуру Layer 2 Bitlayer, роль токена BTR в екосистемі та те, як ця groundbreaking платформа формує майбутнє застосунків на базі Bitcoin. Незалежно від того, чи ви розробник, який намагається створити на Bitcoin, чи інвестор, що досліджує наступний рубіж інновацій у блокчейні, ця стаття надає важливі висновки про один з найзначніших розробок у еволюції Bitcoin.

June 23, 2025

Що таке Tari (XTM Coin)? Повний посібник по революційній двошаровій блокчейн-архітектури

Цей всеосяжний посібник досліджує революційну двошарову архітектуру Tari, її рідний токен XTM та те, як цей інноваційний протокол перекроює майбутнє децентралізованих застосунків. Чи ви є ентузіастом криптовалют, розробником або інвестором, розуміння унікального підходу Tari до вирішення трилеми блокчейн надасть цінні інсайти в інфраструктуру криптовалют наступного покоління.

June 23, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

RXS
RXS
USD
USD

1 RXS = 0.01761 USD

Торгівля

RXSUSDT
$0.01761
$0.01761$0.01761
-18.48%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --