Токеноміка RWA Inc. (RWAINC) Дізнайтеся ключову інформацію про RWA Inc. (RWAINC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RWA Inc. (RWAINC) RWA Inc. — перша в світі наскрізна екосистема токенізації та торгівлі активами реального світу. RWA Inc. створює сервіс токенізації RWA, RWA Launchpad/платформу для стейкінгу RWA, біржу RWA та ринок RWA для торгівлі реальними активами на світовому ринку. Наразі RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а біржа RWA запрацює в листопаді 2024 року. Ринок відкриється у 2025 році. Офіційний вебсайт: https://rwa.inc/ Whitepaper: https://www.rwa.inc/whitepaper Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Купити RWAINC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RWA Inc. (RWAINC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RWA Inc. (RWAINC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 391,48M $ 391,48M $ 391,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,24M $ 6,24M $ 6,24M Історичний максимум: $ 0,1438 $ 0,1438 $ 0,1438 Історичний мінімум: $ 0,005359634359067181 $ 0,005359634359067181 $ 0,005359634359067181 Поточна ціна: $ 0,00624 $ 0,00624 $ 0,00624 Дізнайтеся більше про ціну RWA Inc. (RWAINC)

Токеноміка RWA Inc. (RWAINC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RWA Inc. (RWAINC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RWAINC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RWAINC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RWAINC, досліджуйте ціну токена RWAINC в реальному часі!

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