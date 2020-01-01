Токеноміка RWAI by Virtuals (RWAI)
Інформація RWAI by Virtuals (RWAI)
Rwai — це платформа на основі штучного інтелекту, покликана спростити процес дослідження, звітності та запуску проєктів у галузі криптовалют і токенізованих проєктів реальних активів (RWA). Вона автоматизує наскрізний процес запуску, від перевірки ідеї до реалізації, усуваючи технічні складнощі та зменшуючи вимоги до ресурсів. Підтримувана токеном $RWAI, платформа забезпечує дослідження на основі даних, комплексну звітність та практичні ідеї, що сприяють впевненому та ефективному запуску проєктів. Rwai надає послуги інвесторам, розробникам та установам, які шукають спрощений шлях до реалізації своїх блокчейн-проєктів.
Токеноміка та аналіз ціни RWAI by Virtuals (RWAI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RWAI by Virtuals (RWAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка RWAI by Virtuals (RWAI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки RWAI by Virtuals (RWAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів RWAI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RWAI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку RWAI, досліджуйте ціну токена RWAI в реальному часі!
Як купити RWAI
Зацікавлені в додаванні RWAI by Virtuals (RWAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі RWAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни RWAI by Virtuals (RWAI)
Аналіз історії ціни RWAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни RWAI
Хочете знати, куди рухається RWAI? Наша сторінка прогнозу ціни RWAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити RWAI by Virtuals (RWAI)
Сума
1 RWAI = 0,0003995 USD