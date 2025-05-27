Що таке RWAI by Virtuals (RWAI)

Rwai — це платформа на основі штучного інтелекту, покликана спростити процес дослідження, звітності та запуску проєктів у галузі криптовалют і токенізованих проєктів реальних активів (RWA). Вона автоматизує наскрізний процес запуску, від перевірки ідеї до реалізації, усуваючи технічні складнощі та зменшуючи вимоги до ресурсів. Підтримувана токеном $RWAI, платформа забезпечує дослідження на основі даних, комплексну звітність та практичні ідеї, що сприяють впевненому та ефективному запуску проєктів. Rwai надає послуги інвесторам, розробникам та установам, які шукають спрощений шлях до реалізації своїх блокчейн-проєктів.

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RWAI до місцевих валют

1 RWAI до VND ₫ 20,846133 1 RWAI до AUD A$ 0,00126015 1 RWAI до GBP ￡ 0,00060162 1 RWAI до EUR € 0,00071544 1 RWAI до USD $ 0,000813 1 RWAI до MYR RM 0,00343899 1 RWAI до TRY ₺ 0,03171513 1 RWAI до JPY ¥ 0,11736468 1 RWAI до RUB ₽ 0,06524325 1 RWAI до INR ₹ 0,06937329 1 RWAI до IDR Rp 13,32786672 1 RWAI до KRW ₩ 1,11828963 1 RWAI до PHP ₱ 0,04515402 1 RWAI до EGP ￡E. 0,0404874 1 RWAI до BRL R$ 0,00459345 1 RWAI до CAD C$ 0,00111381 1 RWAI до BDT ৳ 0,09925104 1 RWAI до NGN ₦ 1,28842614 1 RWAI до UAH ₴ 0,03388584 1 RWAI до VES Bs 0,076422 1 RWAI до PKR Rs 0,22894893 1 RWAI до KZT ₸ 0,41394708 1 RWAI до THB ฿ 0,0266664 1 RWAI до TWD NT$ 0,02440626 1 RWAI до AED د.إ 0,00298371 1 RWAI до CHF Fr 0,00066666 1 RWAI до HKD HK$ 0,00636579 1 RWAI до MAD .د.م 0,00750399 1 RWAI до MXN $ 0,01562586

Ресурс RWAI by Virtuals

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