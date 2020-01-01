Токеноміка RocketX exchange (RVF) Дізнайтеся ключову інформацію про RocketX exchange (RVF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RocketX exchange (RVF) RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Офіційний вебсайт: https://RocketX.exchange Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Купити RVF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RocketX exchange (RVF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RocketX exchange (RVF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,59M $ 3,59M $ 3,59M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 93,69M $ 93,69M $ 93,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,84M $ 3,84M $ 3,84M Історичний максимум: $ 0,985 $ 0,985 $ 0,985 Історичний мінімум: $ 0,01723594 $ 0,01723594 $ 0,01723594 Поточна ціна: $ 0,03837 $ 0,03837 $ 0,03837 Дізнайтеся більше про ціну RocketX exchange (RVF)

Токеноміка RocketX exchange (RVF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RocketX exchange (RVF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RVF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RVF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RVF, досліджуйте ціну токена RVF в реальному часі!

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