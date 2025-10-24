Актуальна ціна Runwago сьогодні становить 0.07598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RUNWAGO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RUNWAGO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Runwago сьогодні становить 0.07598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RUNWAGO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RUNWAGO на MEXC вже зараз.

Докладніше про RUNWAGO

Інформація про ціну RUNWAGO

Whitepaper RUNWAGO

Офіційний вебсайт RUNWAGO

Токеноміка RUNWAGO

Прогноз ціни RUNWAGO

Історія RUNWAGO

Посібник з купівлі RUNWAGO

Конвертація RUNWAGO у фіатну валюту

Спот RUNWAGO

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Runwago

Курс Runwago (RUNWAGO)

Актуальна ціна 1 RUNWAGO до USD:

$0,07598
$0,07598$0,07598
+1,02%1D
USD
Графік ціни Runwago (RUNWAGO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Runwago (RUNWAGO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,075
$ 0,075$ 0,075
Мін. за 24 год
$ 0,08403
$ 0,08403$ 0,08403
Макс. за 24 год

$ 0,075
$ 0,075$ 0,075

$ 0,08403
$ 0,08403$ 0,08403

$ 1,0835555409997446
$ 1,0835555409997446$ 1,0835555409997446

$ 0,061771914957279205
$ 0,061771914957279205$ 0,061771914957279205

-4,91%

+1,02%

-20,03%

-20,03%

Актуальна ціна Runwago (RUNWAGO) становить $ 0,07598. За останні 24 години RUNWAGO торгувався між мінімумом у $ 0,075 і максимумом у $ 0,08403, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUNWAGO становить $ 1,0835555409997446, тоді як його історичний мінімум — $ 0,061771914957279205.

Що стосується короткострокових результатів, то RUNWAGO змінився на -4,91% за останню годину, +1,02% за 24 години та на -20,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Runwago (RUNWAGO)

No.3851

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 16,60K
$ 16,60K$ 16,60K

$ 7,60M
$ 7,60M$ 7,60M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Runwago — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16,60K. Циркуляційна пропозиція RUNWAGO — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,60M.

Історія ціни Runwago (RUNWAGO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Runwago за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0007672+1,02%
30 днів$ -0,16201-68,08%
60 днів$ -0,01402-15,58%
90 днів$ -0,01402-15,58%
Зміна ціни Runwago сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RUNWAGO на $ +0,0007672 (+1,02%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Runwago за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,16201 (-68,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Runwago за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RUNWAGO змінився на $ -0,01402 (-15,58%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Runwago за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,01402 (-15,58%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Runwago (RUNWAGO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Runwago зараз.

Що таке Runwago (RUNWAGO)

Єдиний застосунок Web3, який підтримує Garmin, за підтримки лідерів галузі Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs та багатьох інших. Розроблений професійною студією CleevioX, Runwago має на меті здійснити революцію у сфері SportFi для понад 300 мільйонів активних бігунів по всьому світу.

Проєкт Runwago доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Runwago. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RUNWAGO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Runwago у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Runwago безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Runwago (USD)

Скільки коштуватиме Runwago (RUNWAGO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Runwago (RUNWAGO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Runwago.

Перегляньте прогноз ціни Runwago вже зараз!

Токеноміка Runwago (RUNWAGO)

Розуміння токеноміки Runwago (RUNWAGO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RUNWAGO зараз!

Як купити Runwago (RUNWAGO)

Шукаєте як купити Runwago? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Runwago на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RUNWAGO до місцевих валют

1 Runwago (RUNWAGO) до VND
1 999,4137
1 Runwago (RUNWAGO) до AUD
A$0,1162494
1 Runwago (RUNWAGO) до GBP
0,056985
1 Runwago (RUNWAGO) до EUR
0,0653428
1 Runwago (RUNWAGO) до USD
$0,07598
1 Runwago (RUNWAGO) до MYR
RM0,3206356
1 Runwago (RUNWAGO) до TRY
3,194959
1 Runwago (RUNWAGO) до JPY
¥11,54896
1 Runwago (RUNWAGO) до ARS
ARS$112,7292466
1 Runwago (RUNWAGO) до RUB
6,1855318
1 Runwago (RUNWAGO) до INR
6,667245
1 Runwago (RUNWAGO) до IDR
Rp1 266,3328268
1 Runwago (RUNWAGO) до PHP
4,4531878
1 Runwago (RUNWAGO) до EGP
￡E.3,6158882
1 Runwago (RUNWAGO) до BRL
R$0,4087724
1 Runwago (RUNWAGO) до CAD
C$0,106372
1 Runwago (RUNWAGO) до BDT
9,284756
1 Runwago (RUNWAGO) до NGN
110,919403
1 Runwago (RUNWAGO) до COP
$296,796875
1 Runwago (RUNWAGO) до ZAR
R.1,3167334
1 Runwago (RUNWAGO) до UAH
3,1752042
1 Runwago (RUNWAGO) до TZS
T.Sh.189,0048088
1 Runwago (RUNWAGO) до VES
Bs16,10776
1 Runwago (RUNWAGO) до CLP
$71,87708
1 Runwago (RUNWAGO) до PKR
Rs21,4506736
1 Runwago (RUNWAGO) до KZT
40,7830248
1 Runwago (RUNWAGO) до THB
฿2,4906244
1 Runwago (RUNWAGO) до TWD
NT$2,340184
1 Runwago (RUNWAGO) до AED
د.إ0,2788466
1 Runwago (RUNWAGO) до CHF
Fr0,0600242
1 Runwago (RUNWAGO) до HKD
HK$0,5903646
1 Runwago (RUNWAGO) до AMD
֏28,9886494
1 Runwago (RUNWAGO) до MAD
.د.م0,7012954
1 Runwago (RUNWAGO) до MXN
$1,398032
1 Runwago (RUNWAGO) до SAR
ريال0,284925
1 Runwago (RUNWAGO) до ETB
Br11,4737398
1 Runwago (RUNWAGO) до KES
KSh9,7907828
1 Runwago (RUNWAGO) до JOD
د.أ0,05386982
1 Runwago (RUNWAGO) до PLN
0,2765672
1 Runwago (RUNWAGO) до RON
лв0,3320326
1 Runwago (RUNWAGO) до SEK
kr0,7134522
1 Runwago (RUNWAGO) до BGN
лв0,1276464
1 Runwago (RUNWAGO) до HUF
Ft25,5391574
1 Runwago (RUNWAGO) до CZK
1,5910212
1 Runwago (RUNWAGO) до KWD
د.ك0,02324988
1 Runwago (RUNWAGO) до ILS
0,2499742
1 Runwago (RUNWAGO) до BOB
Bs0,5235022
1 Runwago (RUNWAGO) до AZN
0,129166
1 Runwago (RUNWAGO) до TJS
SM0,7012954
1 Runwago (RUNWAGO) до GEL
0,2059058
1 Runwago (RUNWAGO) до AOA
Kz69,5148618
1 Runwago (RUNWAGO) до BHD
.د.ب0,02856848
1 Runwago (RUNWAGO) до BMD
$0,07598
1 Runwago (RUNWAGO) до DKK
kr0,4885514
1 Runwago (RUNWAGO) до HNL
L1,9899162
1 Runwago (RUNWAGO) до MUR
3,4586096
1 Runwago (RUNWAGO) до NAD
$1,3159736
1 Runwago (RUNWAGO) до NOK
kr0,7582804
1 Runwago (RUNWAGO) до NZD
$0,1314454
1 Runwago (RUNWAGO) до PAB
B/.0,07598
1 Runwago (RUNWAGO) до PGK
K0,3198758
1 Runwago (RUNWAGO) до QAR
ر.ق0,2758074
1 Runwago (RUNWAGO) до RSD
дин.7,6686614
1 Runwago (RUNWAGO) до UZS
soʻm915,4214762
1 Runwago (RUNWAGO) до ALL
L6,321536
1 Runwago (RUNWAGO) до ANG
ƒ0,1360042
1 Runwago (RUNWAGO) до AWG
ƒ0,136764
1 Runwago (RUNWAGO) до BBD
$0,15196
1 Runwago (RUNWAGO) до BAM
KM0,1276464
1 Runwago (RUNWAGO) до BIF
Fr223,45718
1 Runwago (RUNWAGO) до BND
$0,0980142
1 Runwago (RUNWAGO) до BSD
$0,07598
1 Runwago (RUNWAGO) до JMD
$12,160599
1 Runwago (RUNWAGO) до KHR
305,1402388
1 Runwago (RUNWAGO) до KMF
Fr32,21552
1 Runwago (RUNWAGO) до LAK
1 651,7390974
1 Runwago (RUNWAGO) до LKR
රු22,9961068
1 Runwago (RUNWAGO) до MDL
L1,2855816
1 Runwago (RUNWAGO) до MGA
Ar339,1959944
1 Runwago (RUNWAGO) до MOP
P0,6063204
1 Runwago (RUNWAGO) до MVR
1,162494
1 Runwago (RUNWAGO) до MWK
MK131,452998
1 Runwago (RUNWAGO) до MZN
MT4,8558818
1 Runwago (RUNWAGO) до NPR
रु10,6501166
1 Runwago (RUNWAGO) до PYG
535,05116
1 Runwago (RUNWAGO) до RWF
Fr110,09502
1 Runwago (RUNWAGO) до SBD
$0,6245556
1 Runwago (RUNWAGO) до SCR
1,0492838
1 Runwago (RUNWAGO) до SRD
$3,0156462
1 Runwago (RUNWAGO) до SVC
$0,6625456
1 Runwago (RUNWAGO) до SZL
L1,3152138
1 Runwago (RUNWAGO) до TMT
m0,26593
1 Runwago (RUNWAGO) до TND
د.ت0,2226214
1 Runwago (RUNWAGO) до TTD
$0,5136248
1 Runwago (RUNWAGO) до UGX
Sh264,71432
1 Runwago (RUNWAGO) до XAF
Fr42,85272
1 Runwago (RUNWAGO) до XCD
$0,205146
1 Runwago (RUNWAGO) до XOF
Fr42,85272
1 Runwago (RUNWAGO) до XPF
Fr7,74996
1 Runwago (RUNWAGO) до BWP
P1,0158526
1 Runwago (RUNWAGO) до BZD
$0,15196
1 Runwago (RUNWAGO) до CVE
$7,210502
1 Runwago (RUNWAGO) до DJF
Fr13,44846
1 Runwago (RUNWAGO) до DOP
$4,8384064
1 Runwago (RUNWAGO) до DZD
د.ج9,9138704
1 Runwago (RUNWAGO) до FJD
$0,1739942
1 Runwago (RUNWAGO) до GNF
Fr654,9476
1 Runwago (RUNWAGO) до GTQ
Q0,5804872
1 Runwago (RUNWAGO) до GYD
$15,8517074
1 Runwago (RUNWAGO) до ISK
kr9,26956

Ресурс Runwago

Щоб дізнатися більше про Runwago, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRunwago
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Runwago

Скільки сьогодні коштує Runwago (RUNWAGO)?
Актуальна ціна RUNWAGO у USD становить 0,07598 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RUNWAGO до USD?
Поточна ціна RUNWAGO до USD — $ 0,07598. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Runwago?
Ринкова капіталізація RUNWAGO — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RUNWAGO?
Циркуляційна пропозиція RUNWAGO — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RUNWAGO?
RUNWAGO досяг історичної максимальної ціни у 1,0835555409997446 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RUNWAGO?
Історична мінімальна ціна RUNWAGO становила 0,061771914957279205 USD.
Який обсяг торгівлі RUNWAGO?
Актуальний обсяг торгівлі RUNWAGO за 24 години — $ 16,60K USD.
Чи підніметься ціна RUNWAGO цього року?
RUNWAGO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RUNWAGO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Runwago (RUNWAGO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RUNWAGO до USD

Сума

RUNWAGO
RUNWAGO
USD
USD

1 RUNWAGO = 0,07598 USD

Торгувати RUNWAGO

RUNWAGO/USDT
$0,07598
$0,07598$0,07598
+1,02%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --