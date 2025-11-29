ROVR створює основу даних для майбутніх систем просторового штучного інтелекту (Spatial AI) та інтелектуальних транспортних систем. Збираючи дані з різних датчиків, включаючи LiDAR, камери, IMU, RTK та інші, і здійснюючи розширену інтеграцію датчиків, ROVR надає величезні високоякісні набори даних для навчання штучного інтелекту, які забезпечують роботу застосунків нового покоління в галузі автономного водіння, робототехніки та просторового штучного інтелекту. Кожен може безперешкодно долучитися до цього процесу за допомогою мобільного застосунку ROVR, отримуючи доступ до різноманітних застосунків — від автономного водіння та розумної інфраструктури до дорожньої розвідки в режимі реального часу — і заробляючи винагороди в стійкій децентралізованій економіці даних.