Що таке ROVR Network (ROVR)

ROVR створює основу даних для майбутніх систем просторового штучного інтелекту (Spatial AI) та інтелектуальних транспортних систем. Збираючи дані з різних датчиків, включаючи LiDAR, камери, IMU, RTK та інші, і здійснюючи розширену інтеграцію датчиків, ROVR надає величезні високоякісні набори даних для навчання штучного інтелекту, які забезпечують роботу застосунків нового покоління в галузі автономного водіння, робототехніки та просторового штучного інтелекту. Кожен може безперешкодно долучитися до цього процесу за допомогою мобільного застосунку ROVR, отримуючи доступ до різноманітних застосунків — від автономного водіння та розумної інфраструктури до дорожньої розвідки в режимі реального часу — і заробляючи винагороди в стійкій децентралізованій економіці даних.

Токеноміка ROVR Network (ROVR)

Розуміння токеноміки ROVR Network (ROVR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ROVR зараз!

Як купити ROVR Network (ROVR)

Шукаєте як купити ROVR Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ROVR Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Ресурс ROVR Network

Щоб дізнатися більше про ROVR Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про ROVR Network Скільки сьогодні коштує ROVR Network (ROVR)? Актуальна ціна ROVR у USD становить 0,01014 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна ROVR до USD? $ 0,01014 . Перегляньте Поточна ціна ROVR до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація ROVR Network? Ринкова капіталізація ROVR — $ 1,30M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція ROVR? Циркуляційна пропозиція ROVR — 127,75M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROVR? ROVR досяг історичної максимальної ціни у 0,021590040558154902 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROVR? Історична мінімальна ціна ROVR становила 0,008280267387340556 USD . Який обсяг торгівлі ROVR? Актуальний обсяг торгівлі ROVR за 24 години — $ 84,23K USD . Чи підніметься ціна ROVR цього року? ROVR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROVR для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для ROVR Network (ROVR)

