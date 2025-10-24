Актуальна ціна ROVR Network сьогодні становить 0.01014 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROVR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROVR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ROVR Network сьогодні становить 0.01014 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROVR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROVR на MEXC вже зараз.

Логотип ROVR Network

Курс ROVR Network (ROVR)

Актуальна ціна 1 ROVR до USD:

$0,01014
$0,01014$0,01014
-0,68%1D
USD
Графік ціни ROVR Network (ROVR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ROVR Network (ROVR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01008
$ 0,01008$ 0,01008
Мін. за 24 год
$ 0,01029
$ 0,01029$ 0,01029
Макс. за 24 год

$ 0,01008
$ 0,01008$ 0,01008

$ 0,01029
$ 0,01029$ 0,01029

$ 0,021590040558154902
$ 0,021590040558154902$ 0,021590040558154902

$ 0,008280267387340556
$ 0,008280267387340556$ 0,008280267387340556

-0,10%

-0,67%

-4,61%

-4,61%

Актуальна ціна ROVR Network (ROVR) становить $ 0,01014. За останні 24 години ROVR торгувався між мінімумом у $ 0,01008 і максимумом у $ 0,01029, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROVR становить $ 0,021590040558154902, тоді як його історичний мінімум — $ 0,008280267387340556.

Що стосується короткострокових результатів, то ROVR змінився на -0,10% за останню годину, -0,67% за 24 години та на -4,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ROVR Network (ROVR)

No.2054

$ 1,30M
$ 1,30M$ 1,30M

$ 84,23K
$ 84,23K$ 84,23K

$ 101,40M
$ 101,40M$ 101,40M

127,75M
127,75M 127,75M

9 999 998 876
9 999 998 876 9 999 998 876

9 999 998 876
9 999 998 876 9 999 998 876

1,27%

SOL

Поточна ринкова капіталізація ROVR Network — $ 1,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 84,23K. Циркуляційна пропозиція ROVR — 127,75M, зі загальною пропозицією 9999998876. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 101,40M.

Історія ціни ROVR Network (ROVR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ROVR Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000694-0,67%
30 днів$ -0,00398-28,19%
60 днів$ +0,00514+102,80%
90 днів$ +0,00514+102,80%
Зміна ціни ROVR Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ROVR на $ -0,0000694 (-0,67%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ROVR Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00398 (-28,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ROVR Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ROVR змінився на $ +0,00514 (+102,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ROVR Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00514 (+102,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ROVR Network (ROVR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ROVR Network зараз.

Що таке ROVR Network (ROVR)

ROVR створює основу даних для майбутніх систем просторового штучного інтелекту (Spatial AI) та інтелектуальних транспортних систем. Збираючи дані з різних датчиків, включаючи LiDAR, камери, IMU, RTK та інші, і здійснюючи розширену інтеграцію датчиків, ROVR надає величезні високоякісні набори даних для навчання штучного інтелекту, які забезпечують роботу застосунків нового покоління в галузі автономного водіння, робототехніки та просторового штучного інтелекту. Кожен може безперешкодно долучитися до цього процесу за допомогою мобільного застосунку ROVR, отримуючи доступ до різноманітних застосунків — від автономного водіння та розумної інфраструктури до дорожньої розвідки в режимі реального часу — і заробляючи винагороди в стійкій децентралізованій економіці даних.

Проєкт ROVR Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ROVR Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ROVR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ROVR Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ROVR Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ROVR Network (USD)

Скільки коштуватиме ROVR Network (ROVR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ROVR Network (ROVR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ROVR Network.

Перегляньте прогноз ціни ROVR Network вже зараз!

Токеноміка ROVR Network (ROVR)

Розуміння токеноміки ROVR Network (ROVR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ROVR зараз!

Як купити ROVR Network (ROVR)

Шукаєте як купити ROVR Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ROVR Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ROVR до місцевих валют

Ресурс ROVR Network

Щоб дізнатися більше про ROVR Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтROVR Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ROVR Network

Скільки сьогодні коштує ROVR Network (ROVR)?
Актуальна ціна ROVR у USD становить 0,01014 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ROVR до USD?
Поточна ціна ROVR до USD — $ 0,01014. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ROVR Network?
Ринкова капіталізація ROVR — $ 1,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ROVR?
Циркуляційна пропозиція ROVR — 127,75M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROVR?
ROVR досяг історичної максимальної ціни у 0,021590040558154902 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROVR?
Історична мінімальна ціна ROVR становила 0,008280267387340556 USD.
Який обсяг торгівлі ROVR?
Актуальний обсяг торгівлі ROVR за 24 години — $ 84,23K USD.
Чи підніметься ціна ROVR цього року?
ROVR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROVR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:23 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

