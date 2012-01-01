Токеноміка The Root Network (ROOT) Дізнайтеся ключову інформацію про The Root Network (ROOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Root Network (ROOT) ROOT — це життєва сила блокчейну The Root Network. The Root Network — це більше, ніж просто блокчейн, це децентралізована мережа, керована спільнотою, яка розроблена для живлення та підключення цифрового досвіду в Futureverse та за її межами. Офіційний вебсайт: https://www.therootnetwork.com/ Whitepaper: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Оглядач блокчейну: https://rootscan.io/ Купити ROOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Root Network (ROOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Root Network (ROOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,56M $ 9,56M $ 9,56M Загальна пропозиція: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,28B $ 2,28B $ 2,28B FDV (повністю розведена вартість): $ 50,39M $ 50,39M $ 50,39M Історичний максимум: $ 0,1329 $ 0,1329 $ 0,1329 Історичний мінімум: $ 0,00349425293689146 $ 0,00349425293689146 $ 0,00349425293689146 Поточна ціна: $ 0,004199 $ 0,004199 $ 0,004199 Дізнайтеся більше про ціну The Root Network (ROOT)

Токеноміка The Root Network (ROOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Root Network (ROOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROOT, досліджуйте ціну токена ROOT в реальному часі!

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