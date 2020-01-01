Токеноміка iExec RLC (RLC) Дізнайтеся ключову інформацію про iExec RLC (RLC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація iExec RLC (RLC) RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.” Офіційний вебсайт: https://iex.ec/ Whitepaper: https://www.iex.ec/developers Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/RLC Купити RLC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни iExec RLC (RLC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iExec RLC (RLC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,18M $ 64,18M $ 64,18M Загальна пропозиція: $ 87,00M $ 87,00M $ 87,00M Циркуляційна пропозиція: $ 72,38M $ 72,38M $ 72,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 77,14M $ 77,14M $ 77,14M Історичний максимум: $ 4,7815 $ 4,7815 $ 4,7815 Історичний мінімум: $ 0,148837272278 $ 0,148837272278 $ 0,148837272278 Поточна ціна: $ 0,8867 $ 0,8867 $ 0,8867 Дізнайтеся більше про ціну iExec RLC (RLC)

Токеноміка iExec RLC (RLC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки iExec RLC (RLC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RLC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RLC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RLC, досліджуйте ціну токена RLC в реальному часі!

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