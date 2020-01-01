Токеноміка Arkaine (RKNE) Дізнайтеся ключову інформацію про Arkaine (RKNE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arkaine (RKNE) Arkaine — це комплексна платформа для агрегації даних та торгівлі, розроблена для того, щоб надати криптотрейдерам передові інструменти та аналітику. Ця універсальна платформа поєднує в собі всі функції популярних сервісів, таких як DexScreener, TradingView, CoinMarketCap та BubbleMaps, а також аналітику торгівлі на основі штучного інтелекту. Arkaine пропонує унікальне гібридне рішення, яке об'єднує всі дані за допомогою єдиного входу між торговим ботом Telegram та настільною платформою, щоб ви не пропустили жодної угоди. Закрийте всі вкладки, вони вам більше не знадобляться. Офіційний вебсайт: https://arkaine.ai/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f Купити RKNE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arkaine (RKNE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arkaine (RKNE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,14394 $ 0,14394 $ 0,14394 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,001168 $ 0,001168 $ 0,001168 Дізнайтеся більше про ціну Arkaine (RKNE)

Токеноміка Arkaine (RKNE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arkaine (RKNE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RKNE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RKNE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RKNE, досліджуйте ціну токена RKNE в реальному часі!

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