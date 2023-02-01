Токеноміка RejuveAI (RJV) Дізнайтеся ключову інформацію про RejuveAI (RJV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RejuveAI (RJV) Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Офіційний вебсайт: https://rejuve.ai/ Whitepaper: https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Купити RJV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RejuveAI (RJV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RejuveAI (RJV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (повністю розведена вартість): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Історичний максимум: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Історичний мінімум: $ 0.004835064430905604 $ 0.004835064430905604 $ 0.004835064430905604 Поточна ціна: $ 0.00491 $ 0.00491 $ 0.00491 Дізнайтеся більше про ціну RejuveAI (RJV)

Токеноміка RejuveAI (RJV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RejuveAI (RJV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RJV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RJV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RJV, досліджуйте ціну токена RJV в реальному часі!

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