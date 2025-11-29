Токеноміка Rizenet Token (RIZE)

Дізнайтеся ключову інформацію про Rizenet Token (RIZE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:17:21 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Rizenet Token (RIZE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rizenet Token (RIZE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 10,84M
$ 10,84M
Загальна пропозиція:
$ 5,00B
$ 5,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 971,10M
$ 971,10M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 55,80M
$ 55,80M
Історичний максимум:
$ 0,095
$ 0,095
Історичний мінімум:
$ 0,009237460403264069
$ 0,009237460403264069
Поточна ціна:
$ 0,01116
$ 0,01116

Інформація Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE — це платформа інституційного рівня для токенізації активів реального світу (RWA). Вона підтримує доступ до високоякісних активів шляхом підключення до регульованих дистриб'юторів і включає в себе децентралізоване машинне навчання, що зберігає конфіденційність, для допомоги в проведенні комплексної перевірки, аналізі ризиків і оцінці.

Офіційний вебсайт:
https://www.t-rize.io/
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Токеноміка Rizenet Token (RIZE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Rizenet Token (RIZE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів RIZE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIZE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIZE, досліджуйте ціну токена RIZE в реальному часі!

Як купити RIZE

Зацікавлені в додаванні Rizenet Token (RIZE) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі RIZE, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Rizenet Token (RIZE)

Аналіз історії ціни RIZE допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни RIZE

Хочете знати, куди рухається RIZE? Наша сторінка прогнозу ціни RIZE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

