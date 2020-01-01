Токеноміка Ring AI (RINGAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Ring AI (RINGAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ring AI (RINGAI) Ring AI — це передова платформа штучного інтелекту, яка докорінно змінює підтримку клієнтів та продажі завдяки повністю автономним телефонним консультантам. Офіційний вебсайт: https://www.tryring.ai/ Whitepaper: https://docs.tryring.ai/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Купити RINGAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ring AI (RINGAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ring AI (RINGAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 758,00K $ 758,00K $ 758,00K Історичний максимум: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Історичний мінімум: $ 0,007533353716563901 $ 0,007533353716563901 $ 0,007533353716563901 Поточна ціна: $ 0,00758 $ 0,00758 $ 0,00758 Дізнайтеся більше про ціну Ring AI (RINGAI)

Токеноміка Ring AI (RINGAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ring AI (RINGAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RINGAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RINGAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RINGAI, досліджуйте ціну токена RINGAI в реальному часі!

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