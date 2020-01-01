Токеноміка Darwinia Network (RING) Дізнайтеся ключову інформацію про Darwinia Network (RING), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Darwinia Network (RING) Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more. Офіційний вебсайт: https://ringdao.com/ Whitepaper: https://darwinia.network/Genepaper_v4.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9469d013805bffb7d3debe5e7839237e535ec483 Купити RING зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Darwinia Network (RING) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Darwinia Network (RING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,71B $ 1,71B $ 1,71B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,306936 $ 0,306936 $ 0,306936 Історичний мінімум: $ 0,000865575804800563 $ 0,000865575804800563 $ 0,000865575804800563 Поточна ціна: $ 0,0010842 $ 0,0010842 $ 0,0010842 Дізнайтеся більше про ціну Darwinia Network (RING)

Токеноміка Darwinia Network (RING): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Darwinia Network (RING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RING, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RING, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RING, досліджуйте ціну токена RING в реальному часі!

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