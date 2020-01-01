Токеноміка Rifampicin (RIFSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Rifampicin (RIFSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rifampicin (RIFSOL) Rifampicin — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/GJtJuWD9qYcCkrwMBmtY1tpapV1sKfB2zUv9Q4aqpump Купити RIFSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rifampicin (RIFSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rifampicin (RIFSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Історичний максимум: $ 0,27434 $ 0,27434 $ 0,27434 Історичний мінімум: $ 0,000007701644634268 $ 0,000007701644634268 $ 0,000007701644634268 Поточна ціна: $ 0,002145 $ 0,002145 $ 0,002145 Дізнайтеся більше про ціну Rifampicin (RIFSOL)

Токеноміка Rifampicin (RIFSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rifampicin (RIFSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIFSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIFSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIFSOL, досліджуйте ціну токена RIFSOL в реальному часі!

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