Токеноміка Ribus (RIB) Дізнайтеся ключову інформацію про Ribus (RIB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ribus (RIB) Проєкт Real Estate Superapp від Ribus — це інноваційна платформа, яка об’єднує ринок нерухомості з блокчейном і технологією NFT, що має на меті змінити спосіб взаємодії з нерухомістю та інвестиціями в нерухомість. Орієнтований на інновації, прозорість і безпеку, суперзастосунок пропонує унікальний досвід володіння власністю та інвестування, що дозволяє придбати власність і володіти NFT за схемою таймшер, а також брати участь у реальних підприємствах. Завдяки інтегрованим послугам у сфері нерухомості платформа забезпечує плавні та ефективні транзакції, а також можливості для отримання пасивного доходу через токени, отримані від дебіторської заборгованості щодо нерухомості. Проєкт націлений на демократизацію доступу до інвестицій у нерухомість, щоб зробити їх доступними для ширшої аудиторії та забезпечити інноваційні та стабільні засоби для зростання вартості у всесвіті криптовалюти. Офіційний вебсайт: http://ribus.io Whitepaper: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 Купити RIB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ribus (RIB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ribus (RIB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Історичний максимум: $ 0,0895 $ 0,0895 $ 0,0895 Історичний мінімум: $ 0,004159623286186239 $ 0,004159623286186239 $ 0,004159623286186239 Поточна ціна: $ 0,005383 $ 0,005383 $ 0,005383 Дізнайтеся більше про ціну Ribus (RIB)

Токеноміка Ribus (RIB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ribus (RIB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIB, досліджуйте ціну токена RIB в реальному часі!

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