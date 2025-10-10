Rhea Finance — це основа DeFi на NEAR та платформа абстрагованої ліквідності для Bitcoin, NEAR та інших провідних активів. Rhea утворена в результаті злиття Ref Finance (найбільшої DEX-платформи на NEAR) та Burrow Finance (провідного грошового ринку на NEAR), як єдиний DeFi-протокол зі сукупною заблокованою вартістю (TVL) понад 250 млн $. Користувачі можуть обмінювати, надавати та брати у позику активи, а також заробляти — все в одному місці. Виступаючи основою DeFi на NEAR, Rhea також відіграє ключову роль у стратегії абстракції блокчейну NEAR.

Rhea Finance — це основа DeFi на NEAR та платформа абстрагованої ліквідності для Bitcoin, NEAR та інших провідних активів. Rhea утворена в результаті злиття Ref Finance (найбільшої DEX-платформи на NEAR) та Burrow Finance (провідного грошового ринку на NEAR), як єдиний DeFi-протокол зі сукупною заблокованою вартістю (TVL) понад 250 млн $. Користувачі можуть обмінювати, надавати та брати у позику активи, а також заробляти — все в одному місці. Виступаючи основою DeFi на NEAR, Rhea також відіграє ключову роль у стратегії абстракції блокчейну NEAR.