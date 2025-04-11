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Поточна ціна Retard Finder Coin (RFC)

USD

Графік ціни Retard Finder Coin (RFC) в реальному часі

$0.0645
$0.0645$0.0645
-9.79%(1D)

Дані та інформація про ціну RFC в реальному часі

Поточна ціна Retard Finder Coin (RFC) сьогодні становить 0.0645 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна RFC у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Retard Finder Coin:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 563.97K USD
- Зміна ціни Retard Finder Coin протягом дня – -9.79%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники RFCUSD

Відстежуйте зміни ціни на Retard Finder Coin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00699983-9.79%
30 днів$ +0.0635+6,350.00%
60 днів$ +0.0635+6,350.00%
90 днів$ +0.0635+6,350.00%
Зміна ціни Retard Finder Coin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RFC на $ -0.00699983 (-9.79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Retard Finder Coin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.0635 (+6,350.00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Retard Finder Coin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RFC змінився на $ +0.0635 (+6,350.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Retard Finder Coin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.0635 (+6,350.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну RFC

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Retard Finder Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.052155
$ 0.052155$ 0.052155

$ 0.079769
$ 0.079769$ 0.079769

$ 0.08437
$ 0.08437$ 0.08437

-1.08%

-9.79%

+418.69%

Ринкова інформація RFC

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 563.97K
$ 563.97K$ 563.97K

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Що таке Retard Finder Coin (RFC)

$RFC ─ це токен, випущений X-акаунтом (раніше Twitter) @IfindRetards, який раніше взаємодіяв з Ілоном Маском.

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Прогноз ціни Retard Finder Coin

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Retard Finder Coin, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна RFC? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Retard Finder Coin.

Історія ціни Retard Finder Coin

Відстеження траєкторії ціни RFC надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії RFC. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Retard Finder Coin.

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RFC до місцевих валют

1 RFC до VND
1,653.8445
1 RFC до AUD
A$0.102555
1 RFC до GBP
0.04902
1 RFC до EUR
0.05676
1 RFC до USD
$0.0645
1 RFC до MYR
RM0.28509
1 RFC до TRY
2.45487
1 RFC до JPY
¥9.257685
1 RFC до RUB
5.36769
1 RFC до INR
5.55216
1 RFC до IDR
Rp1,074.99957
1 RFC до KRW
91.619025
1 RFC до PHP
3.68811
1 RFC до EGP
￡E.3.30885
1 RFC до BRL
R$0.37797
1 RFC до CAD
C$0.08901
1 RFC до BDT
7.838685
1 RFC до NGN
103.03488
1 RFC до UAH
2.6703
1 RFC до VES
Bs4.5795
1 RFC до PKR
Rs18.08709
1 RFC до KZT
33.332955
1 RFC до THB
฿2.158815
1 RFC до TWD
NT$2.087865
1 RFC до AED
د.إ0.236715
1 RFC до CHF
Fr0.052245
1 RFC до HKD
HK$0.499875
1 RFC до MAD
.د.م0.59985
1 RFC до MXN
$1.311285

Ресурс Retard Finder Coin

Щоб дізнатися більше про Retard Finder Coin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтRetard Finder Coin
Оглядач блокчейну

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1 RFC = 0.0645 USD

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