Що таке Retard Finder Coin (RFC)

$RFC ─ це токен, випущений X-акаунтом (раніше Twitter) @IfindRetards, який раніше взаємодіяв з Ілоном Маском.

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Прогноз ціни Retard Finder Coin

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Історія ціни Retard Finder Coin

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RFC до місцевих валют

1 RFC до VND ₫ 1,653.8445 1 RFC до AUD A$ 0.102555 1 RFC до GBP ￡ 0.04902 1 RFC до EUR € 0.05676 1 RFC до USD $ 0.0645 1 RFC до MYR RM 0.28509 1 RFC до TRY ₺ 2.45487 1 RFC до JPY ¥ 9.257685 1 RFC до RUB ₽ 5.36769 1 RFC до INR ₹ 5.55216 1 RFC до IDR Rp 1,074.99957 1 RFC до KRW ₩ 91.619025 1 RFC до PHP ₱ 3.68811 1 RFC до EGP ￡E. 3.30885 1 RFC до BRL R$ 0.37797 1 RFC до CAD C$ 0.08901 1 RFC до BDT ৳ 7.838685 1 RFC до NGN ₦ 103.03488 1 RFC до UAH ₴ 2.6703 1 RFC до VES Bs 4.5795 1 RFC до PKR Rs 18.08709 1 RFC до KZT ₸ 33.332955 1 RFC до THB ฿ 2.158815 1 RFC до TWD NT$ 2.087865 1 RFC до AED د.إ 0.236715 1 RFC до CHF Fr 0.052245 1 RFC до HKD HK$ 0.499875 1 RFC до MAD .د.م 0.59985 1 RFC до MXN $ 1.311285

Ресурс Retard Finder Coin

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