Актуальна ціна The Last Play сьогодні становить 0.007694 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETIRE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETIRE на MEXC вже зараз.

Логотип The Last Play

Курс The Last Play (RETIRE)

Актуальна ціна 1 RETIRE до USD:

$0,007692
$0,007692
+0,26%1D
USD
Графік ціни The Last Play (RETIRE) в реальному часі
Інформація щодо ціни The Last Play (RETIRE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00683
$ 0,00683
Мін. за 24 год
$ 0,008435
$ 0,008435
Макс. за 24 год

$ 0,00683
$ 0,00683

$ 0,008435
$ 0,008435

--
--

--
--

-5,33%

+0,26%

-23,92%

-23,92%

Актуальна ціна The Last Play (RETIRE) становить $ 0,007694. За останні 24 години RETIRE торгувався між мінімумом у $ 0,00683 і максимумом у $ 0,008435, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETIRE становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то RETIRE змінився на -5,33% за останню годину, +0,26% за 24 години та на -23,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Last Play (RETIRE)

--
--

$ 56,12K
$ 56,12K

$ 0,00
$ 0,00

--
--

--
--

SOL

Поточна ринкова капіталізація The Last Play — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,12K. Циркуляційна пропозиція RETIRE — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни The Last Play (RETIRE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на The Last Play за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00001995+0,26%
30 днів$ -0,002797-26,67%
60 днів$ +0,002694+53,88%
90 днів$ +0,002694+53,88%
Зміна ціни The Last Play сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RETIRE на $ +0,00001995 (+0,26%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The Last Play за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,002797 (-26,67%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The Last Play за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RETIRE змінився на $ +0,002694 (+53,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The Last Play за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,002694 (+53,88%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The Last Play (RETIRE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The Last Play зараз.

Що таке The Last Play (RETIRE)

RETIRE — це мемкоїн на тематику «виходу на пенсію/остаточне визволення», з основною ідеєю, зосередженою на «фінальному ривку для накопичення багатства для майбутніх поколінь».

Проєкт The Last Play доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями The Last Play. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RETIRE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про The Last Play у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі The Last Play безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни The Last Play (USD)

Скільки коштуватиме The Last Play (RETIRE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Last Play (RETIRE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Last Play.

Перегляньте прогноз ціни The Last Play вже зараз!

Токеноміка The Last Play (RETIRE)

Розуміння токеноміки The Last Play (RETIRE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RETIRE зараз!

Як купити The Last Play (RETIRE)

Шукаєте як купити The Last Play? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати The Last Play на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RETIRE до місцевих валют

1 The Last Play (RETIRE) до VND
202,46761
1 The Last Play (RETIRE) до AUD
A$0,01177182
1 The Last Play (RETIRE) до GBP
0,0057705
1 The Last Play (RETIRE) до EUR
0,00661684
1 The Last Play (RETIRE) до USD
$0,007694
1 The Last Play (RETIRE) до MYR
RM0,03246868
1 The Last Play (RETIRE) до TRY
0,3235327
1 The Last Play (RETIRE) до JPY
¥1,169488
1 The Last Play (RETIRE) до ARS
ARS$11,41535698
1 The Last Play (RETIRE) до RUB
0,62636854
1 The Last Play (RETIRE) до INR
0,6751485
1 The Last Play (RETIRE) до IDR
Rp128,23328204
1 The Last Play (RETIRE) до PHP
0,45094534
1 The Last Play (RETIRE) до EGP
￡E.0,36615746
1 The Last Play (RETIRE) до BRL
R$0,04139372
1 The Last Play (RETIRE) до CAD
C$0,0107716
1 The Last Play (RETIRE) до BDT
0,9402068
1 The Last Play (RETIRE) до NGN
11,2320859
1 The Last Play (RETIRE) до COP
$30,0546875
1 The Last Play (RETIRE) до ZAR
R.0,13333702
1 The Last Play (RETIRE) до UAH
0,32153226
1 The Last Play (RETIRE) до TZS
T.Sh.19,13928664
1 The Last Play (RETIRE) до VES
Bs1,631128
1 The Last Play (RETIRE) до CLP
$7,278524
1 The Last Play (RETIRE) до PKR
Rs2,17217008
1 The Last Play (RETIRE) до KZT
4,12983144
1 The Last Play (RETIRE) до THB
฿0,25220932
1 The Last Play (RETIRE) до TWD
NT$0,2369752
1 The Last Play (RETIRE) до AED
د.إ0,02823698
1 The Last Play (RETIRE) до CHF
Fr0,00607826
1 The Last Play (RETIRE) до HKD
HK$0,05978238
1 The Last Play (RETIRE) до AMD
֏2,93549182
1 The Last Play (RETIRE) до MAD
.د.م0,07101562
1 The Last Play (RETIRE) до MXN
$0,1415696
1 The Last Play (RETIRE) до SAR
ريال0,0288525
1 The Last Play (RETIRE) до ETB
Br1,16187094
1 The Last Play (RETIRE) до KES
KSh0,99144884
1 The Last Play (RETIRE) до JOD
د.أ0,005455046
1 The Last Play (RETIRE) до PLN
0,02800616
1 The Last Play (RETIRE) до RON
лв0,03362278
1 The Last Play (RETIRE) до SEK
kr0,07224666
1 The Last Play (RETIRE) до BGN
лв0,01292592
1 The Last Play (RETIRE) до HUF
Ft2,58618422
1 The Last Play (RETIRE) до CZK
0,16111236
1 The Last Play (RETIRE) до KWD
د.ك0,002354364
1 The Last Play (RETIRE) до ILS
0,02531326
1 The Last Play (RETIRE) до BOB
Bs0,05301166
1 The Last Play (RETIRE) до AZN
0,0130798
1 The Last Play (RETIRE) до TJS
SM0,07101562
1 The Last Play (RETIRE) до GEL
0,02085074
1 The Last Play (RETIRE) до AOA
Kz7,03931754
1 The Last Play (RETIRE) до BHD
.د.ب0,002892944
1 The Last Play (RETIRE) до BMD
$0,007694
1 The Last Play (RETIRE) до DKK
kr0,04947242
1 The Last Play (RETIRE) до HNL
L0,20150586
1 The Last Play (RETIRE) до MUR
0,35023088
1 The Last Play (RETIRE) до NAD
$0,13326008
1 The Last Play (RETIRE) до NOK
kr0,07678612
1 The Last Play (RETIRE) до NZD
$0,01331062
1 The Last Play (RETIRE) до PAB
B/.0,007694
1 The Last Play (RETIRE) до PGK
K0,03239174
1 The Last Play (RETIRE) до QAR
ر.ق0,02792922
1 The Last Play (RETIRE) до RSD
дин.0,77655542
1 The Last Play (RETIRE) до UZS
soʻm92,69877386
1 The Last Play (RETIRE) до ALL
L0,6401408
1 The Last Play (RETIRE) до ANG
ƒ0,01377226
1 The Last Play (RETIRE) до AWG
ƒ0,0138492
1 The Last Play (RETIRE) до BBD
$0,015388
1 The Last Play (RETIRE) до BAM
KM0,01292592
1 The Last Play (RETIRE) до BIF
Fr22,628054
1 The Last Play (RETIRE) до BND
$0,00992526
1 The Last Play (RETIRE) до BSD
$0,007694
1 The Last Play (RETIRE) до JMD
$1,2314247
1 The Last Play (RETIRE) до KHR
30,89956564
1 The Last Play (RETIRE) до KMF
Fr3,262256
1 The Last Play (RETIRE) до LAK
167,26086622
1 The Last Play (RETIRE) до LKR
රු2,32866604
1 The Last Play (RETIRE) до MDL
L0,13018248
1 The Last Play (RETIRE) до MGA
Ar34,34817032
1 The Last Play (RETIRE) до MOP
P0,06139812
1 The Last Play (RETIRE) до MVR
0,1177182
1 The Last Play (RETIRE) до MWK
MK13,3113894
1 The Last Play (RETIRE) до MZN
MT0,49172354
1 The Last Play (RETIRE) до NPR
रु1,07846798
1 The Last Play (RETIRE) до PYG
54,181148
1 The Last Play (RETIRE) до RWF
Fr11,148606
1 The Last Play (RETIRE) до SBD
$0,06324468
1 The Last Play (RETIRE) до SCR
0,10625414
1 The Last Play (RETIRE) до SRD
$0,30537486
1 The Last Play (RETIRE) до SVC
$0,06709168
1 The Last Play (RETIRE) до SZL
L0,13318314
1 The Last Play (RETIRE) до TMT
m0,026929
1 The Last Play (RETIRE) до TND
د.ت0,02254342
1 The Last Play (RETIRE) до TTD
$0,05201144
1 The Last Play (RETIRE) до UGX
Sh26,805896
1 The Last Play (RETIRE) до XAF
Fr4,339416
1 The Last Play (RETIRE) до XCD
$0,0207738
1 The Last Play (RETIRE) до XOF
Fr4,339416
1 The Last Play (RETIRE) до XPF
Fr0,784788
1 The Last Play (RETIRE) до BWP
P0,10286878
1 The Last Play (RETIRE) до BZD
$0,015388
1 The Last Play (RETIRE) до CVE
$0,7301606
1 The Last Play (RETIRE) до DJF
Fr1,361838
1 The Last Play (RETIRE) до DOP
$0,48995392
1 The Last Play (RETIRE) до DZD
د.ج1,00391312
1 The Last Play (RETIRE) до FJD
$0,01761926
1 The Last Play (RETIRE) до GNF
Fr66,32228
1 The Last Play (RETIRE) до GTQ
Q0,05878216
1 The Last Play (RETIRE) до GYD
$1,60519922
1 The Last Play (RETIRE) до ISK
kr0,938668

Ресурс The Last Play

Щоб дізнатися більше про The Last Play, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про The Last Play

Скільки сьогодні коштує The Last Play (RETIRE)?
Актуальна ціна RETIRE у USD становить 0,007694 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RETIRE до USD?
Поточна ціна RETIRE до USD — $ 0,007694. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Last Play?
Ринкова капіталізація RETIRE — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RETIRE?
Циркуляційна пропозиція RETIRE — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RETIRE?
RETIRE досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RETIRE?
Історична мінімальна ціна RETIRE становила -- USD.
Який обсяг торгівлі RETIRE?
Актуальний обсяг торгівлі RETIRE за 24 години — $ 56,12K USD.
Чи підніметься ціна RETIRE цього року?
RETIRE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RETIRE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для The Last Play (RETIRE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RETIRE до USD

Сума

RETIRE
RETIRE
USD
USD

1 RETIRE = 0,007694 USD

Торгувати RETIRE

RETIRE/USDT
$0,007692
$0,007692
+0,29%

