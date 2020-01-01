Токеноміка Retik Finance (RETIK) Дізнайтеся ключову інформацію про Retik Finance (RETIK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Retik Finance (RETIK) Retik Finance (RETIK) — це передовий проєкт децентралізованого фінансування (DeFi), який революціонізує глобальні транзакції завдяки інноваційному набору фінансових рішень. Представляємо футуристичні дебетові картки DeFi, розумний шлюз для криптовалютних платежів, P2P-кредитування на базі штучного інтелекту та мультичейн некастодіальний гаманець DeFi з високим рівнем безпеки. Офіційний вебсайт: https://retik.com/ Whitepaper: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Купити RETIK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Retik Finance (RETIK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Retik Finance (RETIK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 710,00K $ 710,00K $ 710,00K Історичний максимум: $ 2,49 $ 2,49 $ 2,49 Історичний мінімум: $ 0,000544828484461892 $ 0,000544828484461892 $ 0,000544828484461892 Поточна ціна: $ 0,00071 $ 0,00071 $ 0,00071 Дізнайтеся більше про ціну Retik Finance (RETIK)

Токеноміка Retik Finance (RETIK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Retik Finance (RETIK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RETIK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RETIK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RETIK, досліджуйте ціну токена RETIK в реальному часі!

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