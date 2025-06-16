Що таке retardcoin (RETARD)

Токен зі сатиричним або жартівливим підтекстом.

Проєкт retardcoin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями retardcoin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу RETARD, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про retardcoin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі retardcoin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу retardcoin

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як retardcoin, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна RETARD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни retardcoin.

Історія ціни retardcoin

Відстеження траєкторії ціни RETARD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії RETARD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни retardcoin.

Токеноміка retardcoin (RETARD)

Розуміння токеноміки retardcoin (RETARD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RETARD зараз!

Як купити retardcoin (RETARD)

Шукаєте як купити retardcoin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати retardcoin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RETARD до місцевих валют

1 RETARD до VND ₫ 60,971855 1 RETARD до AUD A$ 0,00352184 1 RETARD до GBP ￡ 0,00169141 1 RETARD до EUR € 0,00199262 1 RETARD до USD $ 0,002317 1 RETARD до MYR RM 0,00982408 1 RETARD до TRY ₺ 0,09119712 1 RETARD до JPY ¥ 0,33427359 1 RETARD до RUB ₽ 0,18216254 1 RETARD до INR ₹ 0,19923883 1 RETARD до IDR Rp 37,98360048 1 RETARD до KRW ₩ 3,14808473 1 RETARD до PHP ₱ 0,13063246 1 RETARD до EGP ￡E. 0,11642925 1 RETARD до BRL R$ 0,01276667 1 RETARD до CAD C$ 0,00312795 1 RETARD до BDT ৳ 0,28323008 1 RETARD до NGN ₦ 3,58113203 1 RETARD до UAH ₴ 0,09627135 1 RETARD до VES Bs 0,2317 1 RETARD до PKR Rs 0,65561832 1 RETARD до KZT ₸ 1,18757835 1 RETARD до THB ฿ 0,07509397 1 RETARD до TWD NT$ 0,06821248 1 RETARD до AED د.إ 0,00850339 1 RETARD до CHF Fr 0,00187677 1 RETARD до HKD HK$ 0,01816528 1 RETARD до MAD .د.م 0,0210847 1 RETARD до MXN $ 0,04383764

Ресурс retardcoin

Щоб дізнатися більше про retardcoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про retardcoin Яка сьогодні ціна retardcoin (RETARD)? Поточна ціна retardcoin (RETARD) становить 0,002317 USD . Яка ринкова капіталізація retardcoin (RETARD)? Поточна ринкова капіталізація retardcoin становить $ 2,32M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції RETARD на ринкову ціну в реальному часі 0,002317 USD . Яка циркуляційна пропозиція retardcoin (RETARD)? Поточна циркуляційна пропозиція retardcoin (RETARD) становить 999,97M USD . Яка була найвища ціна retardcoin (RETARD)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна retardcoin (RETARD) становить 0,010735 USD . Який обсяг торгівлі retardcoin (RETARD) за 24 год? Обсяг торгівлі retardcoin (RETARD) за 24 год становить $ 56,13K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

Головні новини

Що таке IKA Crypto? Повний посібник по Zero Trust MPC Token Цей всебічний посібник досліджує інноваційний підхід IKA до інтеграції блокчейнів, його унікальну технологію dWallet, токеноміку та реальні застосування. Чи є ви розробником, який шукає вдосконалені рішення інфраструктури, чи інвестором, зацікавленим у технології блокчейн наступного покоління, ця стаття надає суттєві відомості про те, як IKA трансформує майбутнє децентралізованих фінансів та крос-лінейних операцій.

Що таке AURA Coin? Повний посібник по вірусному культурному токену Solana Цей комплексний посібник досліджує AURA (Aura on Solana), революційний культурний монета, яка перетворилася з ініціативи блокчейну розкішного бренду на один з найвірусніших мемекоїнів у мережі Solana. Чи цікавлять вас нещодавні вибухові 4800% зростання ціни, унікальна інтеграція в соціальні мережі або підлягаюча технологія, яка живить це культурне явище, ця стаття надає основні уявлення про екосистему монети AURA, токеноміку та майбутній потенціал у змінному ландшафті соціальних фінансів.