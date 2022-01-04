Токеноміка Renewable Energy (RET) Дізнайтеся ключову інформацію про Renewable Energy (RET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Renewable Energy (RET) Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Офіційний вебсайт: https://ret.life/ Whitepaper: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Купити RET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Renewable Energy (RET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Renewable Energy (RET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 442,79K $ 442,79K $ 442,79K Загальна пропозиція: $ 50 000,00T $ 50 000,00T $ 50 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 20 117,71T $ 20 117,71T $ 20 117,71T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Історичний максимум: $ 0,00000000052 $ 0,00000000052 $ 0,00000000052 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00000000002201 $ 0,00000000002201 $ 0,00000000002201 Дізнайтеся більше про ціну Renewable Energy (RET)

Токеноміка Renewable Energy (RET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Renewable Energy (RET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RET, досліджуйте ціну токена RET в реальному часі!

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