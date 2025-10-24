Актуальна ціна PROJECT RESCUE сьогодні становить 0.2168 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RESCUE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RESCUE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PROJECT RESCUE сьогодні становить 0.2168 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RESCUE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RESCUE на MEXC вже зараз.

Курс PROJECT RESCUE (RESCUE)

$0,2169
+0,13%1D
Графік ціни PROJECT RESCUE (RESCUE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:17:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,2122
Мін. за 24 год
$ 0,2182
Макс. за 24 год

$ 0,2122
$ 0,2182
$ 0,8680709587324534
$ 0,009358123976666423
-0,10%

+0,13%

-0,05%

-0,05%

Актуальна ціна PROJECT RESCUE (RESCUE) становить $ 0,2168. За останні 24 години RESCUE торгувався між мінімумом у $ 0,2122 і максимумом у $ 0,2182, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RESCUE становить $ 0,8680709587324534, тоді як його історичний мінімум — $ 0,009358123976666423.

Що стосується короткострокових результатів, то RESCUE змінився на -0,10% за останню годину, +0,13% за 24 години та на -0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5298

$ 0,00
$ 72,57K
$ 21,68M
0,00
100 000 000
35 458 333
0,00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація PROJECT RESCUE — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 72,57K. Циркуляційна пропозиція RESCUE — 0,00, зі загальною пропозицією 35458333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,68M.

Історія ціни PROJECT RESCUE (RESCUE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на PROJECT RESCUE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000282+0,13%
30 днів$ -0,088-28,88%
60 днів$ -0,1333-38,08%
90 днів$ -0,0223-9,33%
Зміна ціни PROJECT RESCUE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RESCUE на $ +0,000282 (+0,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PROJECT RESCUE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,088 (-28,88%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PROJECT RESCUE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RESCUE змінився на $ -0,1333 (-38,08%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PROJECT RESCUE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0223 (-9,33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PROJECT RESCUE зараз.

Що таке PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue поєднує десятиліття досвіду реагування на надзвичайні ситуації з передовими технологіями блокчейну та децентралізованими фінансами (DeFi) для впровадження токена $RESCUE, який: підтримує глобальні рятувальні операції та заходи з підготовки до надзвичайних ситуацій; надає можливість приватним особам інвестувати в ефективні реальні ініціативи, спрямовані на побудову безпечніших і більш стійких громад; сприяє формуванню глобальної спільноти, об'єднаної баченням безпеки та стійкості.

Проєкт PROJECT RESCUE доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PROJECT RESCUE. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RESCUE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про PROJECT RESCUE у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі PROJECT RESCUE безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни PROJECT RESCUE (USD)

Скільки коштуватиме PROJECT RESCUE (RESCUE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PROJECT RESCUE (RESCUE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PROJECT RESCUE.

Перегляньте прогноз ціни PROJECT RESCUE вже зараз!

Токеноміка PROJECT RESCUE (RESCUE)

Розуміння токеноміки PROJECT RESCUE (RESCUE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RESCUE зараз!

Як купити PROJECT RESCUE (RESCUE)

Шукаєте як купити PROJECT RESCUE? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати PROJECT RESCUE на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RESCUE до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про PROJECT RESCUE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPROJECT RESCUE
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про PROJECT RESCUE

Скільки сьогодні коштує PROJECT RESCUE (RESCUE)?
Актуальна ціна RESCUE у USD становить 0,2168 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RESCUE до USD?
Поточна ціна RESCUE до USD — $ 0,2168. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PROJECT RESCUE?
Ринкова капіталізація RESCUE — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RESCUE?
Циркуляційна пропозиція RESCUE — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RESCUE?
RESCUE досяг історичної максимальної ціни у 0,8680709587324534 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RESCUE?
Історична мінімальна ціна RESCUE становила 0,009358123976666423 USD.
Який обсяг торгівлі RESCUE?
Актуальний обсяг торгівлі RESCUE за 24 години — $ 72,57K USD.
Чи підніметься ціна RESCUE цього року?
RESCUE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RESCUE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:17:01 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

