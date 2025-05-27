Що таке Renta Network (RENTA)

Renta Network будує трансформаційну екосистему оренди житла, інтегруючи блокчейн, Web3 та рішення зі штучним інтелектом. Орієнтована на децентралізацію, безпеку транзакцій та реальні активи (RWA), платформа створює прозорий, безпечний та економічно ефективний досвід для користувачів.

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Прогноз курсу Renta Network

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Історія ціни Renta Network

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RENTA до місцевих валют

1 RENTA до VND ₫ 194,563908 1 RENTA до AUD A$ 0,0117614 1 RENTA до GBP ￡ 0,00561512 1 RENTA до EUR € 0,00667744 1 RENTA до USD $ 0,007588 1 RENTA до MYR RM 0,03209724 1 RENTA до TRY ₺ 0,29600788 1 RENTA до JPY ¥ 1,09555544 1 RENTA до RUB ₽ 0,60886112 1 RENTA до INR ₹ 0,64740816 1 RENTA до IDR Rp 124,39342272 1 RENTA до KRW ₩ 10,43736988 1 RENTA до PHP ₱ 0,42158928 1 RENTA до EGP ￡E. 0,37780652 1 RENTA до BRL R$ 0,04279632 1 RENTA до CAD C$ 0,01039556 1 RENTA до BDT ৳ 0,92634304 1 RENTA до NGN ₦ 12,02531064 1 RENTA до UAH ₴ 0,31626784 1 RENTA до VES Bs 0,713272 1 RENTA до PKR Rs 2,13685668 1 RENTA до KZT ₸ 3,86350608 1 RENTA до THB ฿ 0,24881052 1 RENTA до TWD NT$ 0,22771588 1 RENTA до AED د.إ 0,02784796 1 RENTA до CHF Fr 0,00622216 1 RENTA до HKD HK$ 0,05941404 1 RENTA до MAD .د.م 0,07003724 1 RENTA до MXN $ 0,14591724

Ресурс Renta Network

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