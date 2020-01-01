Токеноміка Republic Protocol (REN) Дізнайтеся ключову інформацію про Republic Protocol (REN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Republic Protocol (REN) Ren — це відкритий протокол, призначений для забезпечення приватної передачі активів між будь-яким блокчейном без дозволу. Основний продукт Ren, RenVM, спрямований на забезпечення взаємодії з децентралізованими фінансами (DeFi). Офіційний вебсайт: https://renprotocol.org/ Whitepaper: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Купити REN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Republic Protocol (REN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Republic Protocol (REN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,55M $ 8,55M $ 8,55M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,82754 $ 1,82754 $ 1,82754 Історичний мінімум: $ 0,00690572302723013 $ 0,00690572302723013 $ 0,00690572302723013 Поточна ціна: $ 0,008556 $ 0,008556 $ 0,008556 Дізнайтеся більше про ціну Republic Protocol (REN)

Токеноміка Republic Protocol (REN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Republic Protocol (REN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REN, досліджуйте ціну токена REN в реальному часі!

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