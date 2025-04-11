Що таке REMUS (REMUS)

Стародавній хижак повернувся: стартап у сфері генетики Colossal, подарував життя трьом цуценятам, які містять стародавню ДНК, вилучену з останків вимерлих предків тварин. Ілон Маск поділився цією публікацією.

Проєкт REMUS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями REMUS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу REMUS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про REMUS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі REMUS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни REMUS

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як REMUS, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна REMUS? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни REMUS.

Історія ціни REMUS

Відстеження траєкторії ціни REMUS надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії REMUS. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни REMUS.

Як купити REMUS (REMUS)

Шукаєте як купити REMUS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати REMUS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

REMUS до місцевих валют

1 REMUS до VND ₫ 34.61535 1 REMUS до AUD A$ 0.0021465 1 REMUS до GBP ￡ 0.001026 1 REMUS до EUR € 0.001188 1 REMUS до USD $ 0.00135 1 REMUS до MYR RM 0.005967 1 REMUS до TRY ₺ 0.051381 1 REMUS до JPY ¥ 0.1937655 1 REMUS до RUB ₽ 0.112347 1 REMUS до INR ₹ 0.116208 1 REMUS до IDR Rp 22.499991 1 REMUS до KRW ₩ 1.9176075 1 REMUS до PHP ₱ 0.077193 1 REMUS до EGP ￡E. 0.069255 1 REMUS до BRL R$ 0.007911 1 REMUS до CAD C$ 0.001863 1 REMUS до BDT ৳ 0.1640655 1 REMUS до NGN ₦ 2.156544 1 REMUS до UAH ₴ 0.05589 1 REMUS до VES Bs 0.09585 1 REMUS до PKR Rs 0.378567 1 REMUS до KZT ₸ 0.6976665 1 REMUS до THB ฿ 0.0451845 1 REMUS до TWD NT$ 0.0436995 1 REMUS до AED د.إ 0.0049545 1 REMUS до CHF Fr 0.0010935 1 REMUS до HKD HK$ 0.0104625 1 REMUS до MAD .د.م 0.012555 1 REMUS до MXN $ 0.0274455

Ресурс REMUS

Щоб дізнатися більше про REMUS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про REMUS Яка сьогодні ціна REMUS (REMUS)? Поточна ціна REMUS (REMUS) становить 0.00135 USD . Яка ринкова капіталізація REMUS (REMUS)? Поточна ринкова капіталізація REMUS становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції REMUS на ринкову ціну в реальному часі 0.00135 USD . Яка циркуляційна пропозиція REMUS (REMUS)? Поточна циркуляційна пропозиція REMUS (REMUS) становить -- USD . Яка була найвища ціна REMUS (REMUS)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна REMUS (REMUS) становить 0.014795 USD . Який обсяг торгівлі REMUS (REMUS) за 24 год? Обсяг торгівлі REMUS (REMUS) за 24 год становить $ 97.27K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.