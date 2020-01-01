Токеноміка REI Network (REI) Дізнайтеся ключову інформацію про REI Network (REI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація REI Network (REI) REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Офіційний вебсайт: https://rei.network/ Оглядач блокчейну: https://scan.rei.network/ Купити REI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни REI Network (REI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена REI Network (REI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,07M $ 14,07M $ 14,07M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,35798 $ 0,35798 $ 0,35798 Історичний мінімум: $ 0,013414807506717278 $ 0,013414807506717278 $ 0,013414807506717278 Поточна ціна: $ 0,01481 $ 0,01481 $ 0,01481 Дізнайтеся більше про ціну REI Network (REI)

Токеноміка REI Network (REI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки REI Network (REI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REI, досліджуйте ціну токена REI в реальному часі!

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