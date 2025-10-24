Актуальна ціна Refacta AI сьогодні становить 0.02869 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REFACTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REFACTA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Refacta AI сьогодні становить 0.02869 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REFACTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REFACTA на MEXC вже зараз.

Логотип Refacta AI

Курс Refacta AI (REFACTA)

Актуальна ціна 1 REFACTA до USD:

$0,02867$0,02867
+26,85%1D
USD
Графік ціни Refacta AI (REFACTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:16:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Refacta AI (REFACTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

--
--
-0,39%

+26,85%

+45,63%

+45,63%

Актуальна ціна Refacta AI (REFACTA) становить $ 0,02869. За останні 24 години REFACTA торгувався між мінімумом у $ 0,02198 і максимумом у $ 0,03, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REFACTA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то REFACTA змінився на -0,39% за останню годину, +26,85% за 24 години та на +45,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Refacta AI (REFACTA)

$ 403,69K
$ 403,69K$ 403,69K

$ 28,69M
$ 28,69M$ 28,69M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Refacta AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 403,69K. Циркуляційна пропозиція REFACTA — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,69M.

Історія ціни Refacta AI (REFACTA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Refacta AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0060685+26,85%
30 днів$ +0,00967+50,84%
60 днів$ +0,00917+46,97%
90 днів$ +0,02369+473,80%
Зміна ціни Refacta AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни REFACTA на $ +0,0060685 (+26,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Refacta AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00967 (+50,84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Refacta AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник REFACTA змінився на $ +0,00917 (+46,97%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Refacta AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,02369 (+473,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Refacta AI (REFACTA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Refacta AI зараз.

Що таке Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA — це нативний токен, який забезпечує роботу всіх функцій екосистеми Refacta. Його дизайн відповідає стійкій моделі, що ставить на перше місце корисність, і спрямований на підтримку довгострокових стимулів для розвитку, запобігання волатильності на початковому етапі та зростання сильної спільноти, що базується на внесках учасників.

Проєкт Refacta AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Refacta AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу REFACTA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Refacta AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Refacta AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Refacta AI (USD)

Скільки коштуватиме Refacta AI (REFACTA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Refacta AI (REFACTA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Refacta AI.

Перегляньте прогноз ціни Refacta AI вже зараз!

Токеноміка Refacta AI (REFACTA)

Розуміння токеноміки Refacta AI (REFACTA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена REFACTA зараз!

Як купити Refacta AI (REFACTA)

Шукаєте як купити Refacta AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Refacta AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

REFACTA до місцевих валют

Ресурс Refacta AI

Щоб дізнатися більше про Refacta AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRefacta AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Refacta AI

Скільки сьогодні коштує Refacta AI (REFACTA)?
Актуальна ціна REFACTA у USD становить 0,02869 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна REFACTA до USD?
Поточна ціна REFACTA до USD — $ 0,02869. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Refacta AI?
Ринкова капіталізація REFACTA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція REFACTA?
Циркуляційна пропозиція REFACTA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) REFACTA?
REFACTA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) REFACTA?
Історична мінімальна ціна REFACTA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі REFACTA?
Актуальний обсяг торгівлі REFACTA за 24 години — $ 403,69K USD.
Чи підніметься ціна REFACTA цього року?
REFACTA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни REFACTA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:16:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Refacta AI (REFACTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

