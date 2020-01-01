Токеноміка Ref Finance (REF) Дізнайтеся ключову інформацію про Ref Finance (REF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ref Finance (REF) Побудований на основі передового протоколу в NEAR, REF Finance діє як шлюз у всю екосистему через свій AMM, який забезпечує ліквідність і функції свопу для всіх децентралізованих застосунків, які запускаються на NEAR. Для цього REF реалізує відомий Rainbow Bridge, який плавно з’єднує активи на основі Ethereum з NEAR, таким чином надаючи низці користувачів DeFi доступ до нижчих комісій і швидших транзакцій. Офіційний вебсайт: https://ref.finance/ Whitepaper: https://ref-finance.medium.com/ref-finance-tokenomics-overview-89d5c9bece8b Оглядач блокчейну: https://explorer.near.org/accounts/token.v2.ref-finance.near Купити REF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ref Finance (REF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ref Finance (REF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,58M $ 2,58M $ 2,58M Загальна пропозиція: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M Циркуляційна пропозиція: $ 38,48M $ 38,48M $ 38,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,70M $ 6,70M $ 6,70M Історичний максимум: $ 15 $ 15 $ 15 Історичний мінімум: $ 0,04809368116171408 $ 0,04809368116171408 $ 0,04809368116171408 Поточна ціна: $ 0,06702 $ 0,06702 $ 0,06702 Дізнайтеся більше про ціну Ref Finance (REF)

Токеноміка Ref Finance (REF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ref Finance (REF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REF, досліджуйте ціну токена REF в реальному часі!

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