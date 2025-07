Інформація Ref Finance (REF)

Побудований на основі передового протоколу в NEAR, REF Finance діє як шлюз у всю екосистему через свій AMM, який забезпечує ліквідність і функції свопу для всіх децентралізованих застосунків, які запускаються на NEAR. Для цього REF реалізує відомий Rainbow Bridge, який плавно з’єднує активи на основі Ethereum з NEAR, таким чином надаючи низці користувачів DeFi доступ до нижчих комісій і швидших транзакцій.