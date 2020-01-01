Токеноміка Resistance Dog (REDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Resistance Dog (REDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Resistance Dog (REDO) Resistance Dog — це мемкоїн у мережі Tron. Офіційний вебсайт: https://redoton.com Whitepaper: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Оглядач блокчейну: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Купити REDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Resistance Dog (REDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Resistance Dog (REDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,01M $ 5,01M $ 5,01M Історичний максимум: $ 0,8789 $ 0,8789 $ 0,8789 Історичний мінімум: $ 0,02596915379052476 $ 0,02596915379052476 $ 0,02596915379052476 Поточна ціна: $ 0,05014 $ 0,05014 $ 0,05014 Дізнайтеся більше про ціну Resistance Dog (REDO)

Токеноміка Resistance Dog (REDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Resistance Dog (REDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REDO, досліджуйте ціну токена REDO в реальному часі!

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