Актуальна ціна Real сьогодні становить 0.02217 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REAL1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REAL1 на MEXC вже зараз.

Логотип Real

Курс Real (REAL1)

Актуальна ціна 1 REAL1 до USD:

$0,02217
$0,02217$0,02217
0,00%1D
USD
Графік ціни Real (REAL1) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:16:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Real (REAL1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02124
$ 0,02124$ 0,02124
Мін. за 24 год
$ 0,02731
$ 0,02731$ 0,02731
Макс. за 24 год

$ 0,02124
$ 0,02124$ 0,02124

$ 0,02731
$ 0,02731$ 0,02731

--
----

--
----

0,00%

0,00%

-11,50%

-11,50%

Актуальна ціна Real (REAL1) становить $ 0,02217. За останні 24 години REAL1 торгувався між мінімумом у $ 0,02124 і максимумом у $ 0,02731, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REAL1 становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то REAL1 змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на -11,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Real (REAL1)

--
----

$ 57,35K
$ 57,35K$ 57,35K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Real — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,35K. Циркуляційна пропозиція REAL1 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Real (REAL1) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Real за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ -0,12183-84,61%
60 днів$ -0,07783-77,83%
90 днів$ -0,07783-77,83%
Зміна ціни Real сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни REAL1 на $ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Real за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,12183 (-84,61%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Real за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник REAL1 змінився на $ -0,07783 (-77,83%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Real за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,07783 (-77,83%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Real (REAL1)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Real зараз.

Що таке Real (REAL1)

Основна ідея REAL1 полягає в «поєднанні реальної цінності з Solana».

Проєкт Real доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Real. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу REAL1, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Real у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Real безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Real (USD)

Скільки коштуватиме Real (REAL1) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Real (REAL1) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Real.

Перегляньте прогноз ціни Real вже зараз!

Токеноміка Real (REAL1)

Розуміння токеноміки Real (REAL1) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена REAL1 зараз!

Як купити Real (REAL1)

Шукаєте як купити Real? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Real на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

REAL1 до місцевих валют

1 Real (REAL1) до VND
583,40355
1 Real (REAL1) до AUD
A$0,0339201
1 Real (REAL1) до GBP
0,0166275
1 Real (REAL1) до EUR
0,0190662
1 Real (REAL1) до USD
$0,02217
1 Real (REAL1) до MYR
RM0,0935574
1 Real (REAL1) до TRY
0,9322485
1 Real (REAL1) до JPY
¥3,36984
1 Real (REAL1) до ARS
ARS$32,8929639
1 Real (REAL1) до RUB
1,8048597
1 Real (REAL1) до INR
1,9454175
1 Real (REAL1) до IDR
Rp369,4998522
1 Real (REAL1) до PHP
1,2993837
1 Real (REAL1) до EGP
￡E.1,0550703
1 Real (REAL1) до BRL
R$0,1192746
1 Real (REAL1) до CAD
C$0,031038
1 Real (REAL1) до BDT
2,709174
1 Real (REAL1) до NGN
32,3648745
1 Real (REAL1) до COP
$86,6015625
1 Real (REAL1) до ZAR
R.0,3842061
1 Real (REAL1) до UAH
0,9264843
1 Real (REAL1) до TZS
T.Sh.55,1492052
1 Real (REAL1) до VES
Bs4,70004
1 Real (REAL1) до CLP
$20,97282
1 Real (REAL1) до PKR
Rs6,2590344
1 Real (REAL1) до KZT
11,8999692
1 Real (REAL1) до THB
฿0,7267326
1 Real (REAL1) до TWD
NT$0,682836
1 Real (REAL1) до AED
د.إ0,0813639
1 Real (REAL1) до CHF
Fr0,0175143
1 Real (REAL1) до HKD
HK$0,1722609
1 Real (REAL1) до AMD
֏8,4585201
1 Real (REAL1) до MAD
.د.م0,2046291
1 Real (REAL1) до MXN
$0,407928
1 Real (REAL1) до SAR
ريال0,0831375
1 Real (REAL1) до ETB
Br3,3478917
1 Real (REAL1) до KES
KSh2,8568262
1 Real (REAL1) до JOD
د.أ0,01571853
1 Real (REAL1) до PLN
0,0806988
1 Real (REAL1) до RON
лв0,0968829
1 Real (REAL1) до SEK
kr0,2081763
1 Real (REAL1) до BGN
лв0,0372456
1 Real (REAL1) до HUF
Ft7,4520021
1 Real (REAL1) до CZK
0,4642398
1 Real (REAL1) до KWD
د.ك0,00678402
1 Real (REAL1) до ILS
0,0729393
1 Real (REAL1) до BOB
Bs0,1527513
1 Real (REAL1) до AZN
0,037689
1 Real (REAL1) до TJS
SM0,2046291
1 Real (REAL1) до GEL
0,0600807
1 Real (REAL1) до AOA
Kz20,2835547
1 Real (REAL1) до BHD
.د.ب0,00833592
1 Real (REAL1) до BMD
$0,02217
1 Real (REAL1) до DKK
kr0,1425531
1 Real (REAL1) до HNL
L0,5806323
1 Real (REAL1) до MUR
1,0091784
1 Real (REAL1) до NAD
$0,3839844
1 Real (REAL1) до NOK
kr0,2212566
1 Real (REAL1) до NZD
$0,0383541
1 Real (REAL1) до PAB
B/.0,02217
1 Real (REAL1) до PGK
K0,0933357
1 Real (REAL1) до QAR
ر.ق0,0804771
1 Real (REAL1) до RSD
дин.2,2376181
1 Real (REAL1) до UZS
soʻm267,1083723
1 Real (REAL1) до ALL
L1,844544
1 Real (REAL1) до ANG
ƒ0,0396843
1 Real (REAL1) до AWG
ƒ0,039906
1 Real (REAL1) до BBD
$0,04434
1 Real (REAL1) до BAM
KM0,0372456
1 Real (REAL1) до BIF
Fr65,20197
1 Real (REAL1) до BND
$0,0285993
1 Real (REAL1) до BSD
$0,02217
1 Real (REAL1) до JMD
$3,5483085
1 Real (REAL1) до KHR
89,0360502
1 Real (REAL1) до KMF
Fr9,40008
1 Real (REAL1) до LAK
481,9565121
1 Real (REAL1) до LKR
රු6,7099722
1 Real (REAL1) до MDL
L0,3751164
1 Real (REAL1) до MGA
Ar98,9730876
1 Real (REAL1) до MOP
P0,1769166
1 Real (REAL1) до MVR
0,339201
1 Real (REAL1) до MWK
MK38,356317
1 Real (REAL1) до MZN
MT1,4168847
1 Real (REAL1) до NPR
रु3,1075689
1 Real (REAL1) до PYG
156,12114
1 Real (REAL1) до RWF
Fr32,12433
1 Real (REAL1) до SBD
$0,1822374
1 Real (REAL1) до SCR
0,3061677
1 Real (REAL1) до SRD
$0,8799273
1 Real (REAL1) до SVC
$0,1933224
1 Real (REAL1) до SZL
L0,3837627
1 Real (REAL1) до TMT
m0,077595
1 Real (REAL1) до TND
د.ت0,0649581
1 Real (REAL1) до TTD
$0,1498692
1 Real (REAL1) до UGX
Sh77,24028
1 Real (REAL1) до XAF
Fr12,50388
1 Real (REAL1) до XCD
$0,059859
1 Real (REAL1) до XOF
Fr12,50388
1 Real (REAL1) до XPF
Fr2,26134
1 Real (REAL1) до BWP
P0,2964129
1 Real (REAL1) до BZD
$0,04434
1 Real (REAL1) до CVE
$2,103933
1 Real (REAL1) до DJF
Fr3,92409
1 Real (REAL1) до DOP
$1,4117856
1 Real (REAL1) до DZD
د.ج2,884317
1 Real (REAL1) до FJD
$0,0507693
1 Real (REAL1) до GNF
Fr191,1054
1 Real (REAL1) до GTQ
Q0,1693788
1 Real (REAL1) до GYD
$4,6253271
1 Real (REAL1) до ISK
kr2,70474

Ресурс Real

Щоб дізнатися більше про Real, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Real

Скільки сьогодні коштує Real (REAL1)?
Актуальна ціна REAL1 у USD становить 0,02217 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна REAL1 до USD?
Поточна ціна REAL1 до USD — $ 0,02217. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Real?
Ринкова капіталізація REAL1 — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція REAL1?
Циркуляційна пропозиція REAL1 — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) REAL1?
REAL1 досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) REAL1?
Історична мінімальна ціна REAL1 становила -- USD.
Який обсяг торгівлі REAL1?
Актуальний обсяг торгівлі REAL1 за 24 години — $ 57,35K USD.
Чи підніметься ціна REAL1 цього року?
REAL1 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни REAL1 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:16:19 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

