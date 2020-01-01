Токеноміка Redacted Coin (RDAC) Дізнайтеся ключову інформацію про Redacted Coin (RDAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Redacted Coin (RDAC) Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Офіційний вебсайт: https://redactedgroup.io/ Whitepaper: https://redactedgroup.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Купити RDAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Redacted Coin (RDAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Redacted Coin (RDAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 615,80K $ 615,80K $ 615,80K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 117,03M $ 117,03M $ 117,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,26M $ 5,26M $ 5,26M Історичний максимум: $ 0,15766 $ 0,15766 $ 0,15766 Історичний мінімум: $ 0,00541088376675733 $ 0,00541088376675733 $ 0,00541088376675733 Поточна ціна: $ 0,005262 $ 0,005262 $ 0,005262 Дізнайтеся більше про ціну Redacted Coin (RDAC)

Токеноміка Redacted Coin (RDAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Redacted Coin (RDAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RDAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RDAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RDAC, досліджуйте ціну токена RDAC в реальному часі!

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