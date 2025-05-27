Що таке Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

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Прогноз курсу Redacted Coin

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RDAC до місцевих валют

1 RDAC до VND ₫ 447,43545 1 RDAC до AUD A$ 0,0270475 1 RDAC до GBP ￡ 0,012913 1 RDAC до EUR € 0,015356 1 RDAC до USD $ 0,01745 1 RDAC до MYR RM 0,0738135 1 RDAC до TRY ₺ 0,6807245 1 RDAC до JPY ¥ 2,519431 1 RDAC до RUB ₽ 1,400188 1 RDAC до INR ₹ 1,488834 1 RDAC до IDR Rp 286,065528 1 RDAC до KRW ₩ 24,0026495 1 RDAC до PHP ₱ 0,969522 1 RDAC до EGP ￡E. 0,8688355 1 RDAC до BRL R$ 0,098418 1 RDAC до CAD C$ 0,0239065 1 RDAC до BDT ৳ 2,130296 1 RDAC до NGN ₦ 27,654411 1 RDAC до UAH ₴ 0,727316 1 RDAC до VES Bs 1,6403 1 RDAC до PKR Rs 4,9140945 1 RDAC до KZT ₸ 8,884842 1 RDAC до THB ฿ 0,5721855 1 RDAC до TWD NT$ 0,5236745 1 RDAC до AED د.إ 0,0640415 1 RDAC до CHF Fr 0,014309 1 RDAC до HKD HK$ 0,1366335 1 RDAC до MAD .د.م 0,1610635 1 RDAC до MXN $ 0,3355635

Ресурс Redacted Coin

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Люди також запитують: Інші запитання про Redacted Coin Яка сьогодні ціна Redacted Coin (RDAC)? Поточна ціна Redacted Coin (RDAC) становить 0,01745 USD . Яка ринкова капіталізація Redacted Coin (RDAC)? Поточна ринкова капіталізація Redacted Coin становить $ 2,31M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції RDAC на ринкову ціну в реальному часі 0,01745 USD . Яка циркуляційна пропозиція Redacted Coin (RDAC)? Поточна циркуляційна пропозиція Redacted Coin (RDAC) становить 132,26M USD . Яка була найвища ціна Redacted Coin (RDAC)? Станом на 2025-05-28 , найвища ціна Redacted Coin (RDAC) становить 0,15766 USD . Який обсяг торгівлі Redacted Coin (RDAC) за 24 год? Обсяг торгівлі Redacted Coin (RDAC) за 24 год становить $ 2,17M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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