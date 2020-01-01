Токеноміка RabBitcoin (RBTC1) Дізнайтеся ключову інформацію про RabBitcoin (RBTC1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RabBitcoin (RBTC1) Rocky Rabbit ─ це інноваційна ігрова платформа на основі блокчейну, покликана революціонізувати ігрову індустрію, об'єднавши криптовалютні винагороди із захопливим ігровим процесом. У яскравому, динамічному світі гравці керують анімованими кроликами, які проходять різноманітні випробування та змагання. RabBitcoin (RBTC1) є нативним токеном економіки гри, стимулюючи участь, винагороджуючи лояльність та підтримуючи загальне зростання проєкту. Офіційний вебсайт: https://t.me/rocky_rabbit_bot Whitepaper: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Оглядач блокчейну: https://tonviewer.com/EQCD7lrrxpOcq5A5R6nTLeF1kuIbl1BKCe5OnanGe3cB4FVB Купити RBTC1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RabBitcoin (RBTC1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RabBitcoin (RBTC1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,85M $ 3,85M $ 3,85M Загальна пропозиція: $ 21,00T $ 21,00T $ 21,00T Циркуляційна пропозиція: $ 7,44T $ 7,44T $ 7,44T FDV (повністю розведена вартість): $ 10,88M $ 10,88M $ 10,88M Історичний максимум: $ 0,000032775 $ 0,000032775 $ 0,000032775 Історичний мінімум: $ 0,000000486211876424 $ 0,000000486211876424 $ 0,000000486211876424 Поточна ціна: $ 0,000000518 $ 0,000000518 $ 0,000000518 Дізнайтеся більше про ціну RabBitcoin (RBTC1)

Токеноміка RabBitcoin (RBTC1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RabBitcoin (RBTC1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RBTC1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RBTC1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RBTC1, досліджуйте ціну токена RBTC1 в реальному часі!

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